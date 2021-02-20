Kanye West疑躁鬱症復發致離婚　曾公開屈老婆Kim出軌爆喊博同情

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-20 14:41

現年40歲的名媛兼真人騷女星Kim Kardashian被外國傳媒爆出昨日正式提出與饒舌天王老公Kanye West離婚，結束6年情。兩人離婚的消息已經傳出多時，據知兩人已經分居數月，Kim與4名子女留在洛杉磯卡拉巴薩斯居住，而Kanye則獨自留在懷俄明州。雖然Kim去年年尾曾飛往懷俄明州跟Kanye見面，嘗試修補關係，可惜最後仍分手收場。

Kim Kardashian正式申請同Kanye離婚 曾挽留無果終結束6年情

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Kanye West於去年參選美國總統大選期間行為怪異，更不時語出驚人。在首場競選集會中指控Kim出軌，曾於於2018年跟男歌手Meek Mill在酒店幽會。當時Kim透過Instagram回應此事，指Kanye一向都有躁鬱症的問題，並在Instagram限時動態維護Kanye：「相信很多人都知道Kanye患有躁鬱症，任何人患上這個病或有親人患上這個病都知道諒解是多麼的複雜和痛苦。他是一個傑出但複雜的人，但有時候言語與他的意思不符。」

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Kanye與Kim的母親Kris Jenner的關係一向惡劣，更曾將Kris比喻為北韓領袖金正恩，直斥她白人主義自以為是，故;昂人幾乎沒有同場現身。另外，去年Kanye在另一競選宣傳活動中，爆出當時Kim懷有女兒North時，曾想過要求她墮胎，哭訴自己差點殺死了可愛的女兒。