「最美星二代」任晴佳頻獲經理人公司招手　任達華：最好唔好拍戲

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-20 19:45

由英皇電影投資3.5億的港產片《金手指》周六（20日）舉行發布會，在龐大資金下邀得《無間道》系列黃金陣容，促成莊文強、梁朝偉、劉德華時隔18年再度合作，雖然對於劇情一眾主演皆選擇保持神秘，但任達華就透露劇本吸引：「講緊香港八、九十年代無論電影、金融、旅遊都好成功，原來風光背後有好多鬥爭，英文名改得好，《Once Upon a Time in Hong Kong》。」

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至於會否懷緬過去香港電影那個輝煌的年代，任達華就表示：「人應該向前看，大家都話香港電影從97年之後變得唔好，我覺得最緊要捉緊宗旨，拍一部好嘅電影，我對香港電影有好大信心，始終香港係國際都市，可以融合中西文化喺電影裏面。」

至於近年常提起的「香港電影已死」，華哥就表示絕對不同意這個說法：「唔會！唔會！我覺得香港電影愈來愈好睇，大嘅電影好似《金手指》有3.5億資金，細嘅電影都好有情感好好睇，加上新一輩嘅演員又好好，我都好期待同佢哋合作。」

任達華愛女盡得琦琦真傳似混血公主 16歲任晴佳曬逆天長腿顯星味

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談到16歲女兒任晴佳愈大愈靚，擁43吋長腿令人稱羨，有「最美星二代」之稱，更成為時尚界寵兒；任達華坦承囡囡收到不少經理人公司的邀約，至於出道計劃，作為爸爸的任達華就好堅持：「最緊要讀書先，大家都知道拍戲好辛苦，日夜顛倒，最好唔好拍戲，拍下雜誌、做下模特兒累積經驗我都OK，讀書時期都係有年青人生活開心啲，15歲就有15歲嘅生活。」