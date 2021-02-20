曾志偉重返TVB請親信回巢　「獎老」錢嘉樂認獲邀：我哋隨傳隨到

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-20 18:30

由英皇電影投資3.5億的港產片《金手指》周六（20日）舉行發布會，在龐大資金下邀得金像級黃金陣容，莊文強執導、梁朝偉、劉德華在《無間道》後時隔19年再度合作，錢嘉樂透露是次除了飾演穿插在梁朝偉及劉德華之間的一個沙展，更兼任動作指導：「好開心全部都係香港人多，香港演員、香港Crew、香港實景，太耐冇喺香港開一個咁多人參與嘅電影。近日開返工感覺返晒嚟，拍攝氣氛好開心。」 攝影：陳順禎、葉志明

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談起曾志偉近日受無綫（TVB）所邀回巢，擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），助TVB進行大改革，有傳與他份屬好友的鄭伊健、林曉峰、謝天華等「志偉黨員」將被邀請回巢搞搞新意思，錢嘉樂表示暫時未收到實際提案：「都有初步傾過下，但未係好實質，等佢諗諗先，雖然私下見過但冇乜傾公事，都知佢忙，副總經理喎，等佢策劃多啲先，我哋隨傳隨到，合作咗咁多年。（想返去拍《獎門人？》）等佢安排，始終電影係我工作最耐嘅範疇，所以近年都集中電影工作。」

錢嘉樂又透露不止受曾志偉所邀，連之前合作多年的無綫監製亦表示需要他：「都開心嘅，喺TVB都得到好多，入屋、認識太太（湯盈盈），都有情意結。（回巢要收返貴啲？）點會啊，副總經理識做㗎啦！」