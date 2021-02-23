師父有請︱姚子羚自爆有位前度住大屋勁有錢︰一入屋大家叫佢少爺

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

姚子羚（Elaine）早前被傳媒影到夜會緋聞男友Raymond，傳出翻撻疑雲。當時她向《香港01》記者回應時拒絕回應感情事，直言一向在感情方面低調，到他日遇到真命天子步入教堂就會接受大家祝福。雖未知Elaine現時感情有沒有着落，但她在由林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的節目《Master's Talk 師父有請》，就自爆曾到一位有米前度家裏 ,令她大開眼界。

Elaine罕有談及前男友。

當麥玲玲講到不少人都接受不到情侶之間貧富懸殊的關係時，她開名指陳伶俐首次到現任丈夫的豪宅時，嚇到出家門就已經嗌分手，幸好最終都有情人終成眷屬。Elaine聽了便說：「我都有試過有一任男朋友好有錢，門外有兩個保安守住，一入屋大家叫佢少爺嗰種，屋企仲有𨋢添，不過冇乜關係，屋太大我會覺得好空虛，搵阿媽可能都要打電話，我反而想自己間屋感覺溫暖一點。」她表示當年仍是非常年輕，就算現時再選一次，她都會選擇忠於自己。

Elaine入行19年，緋聞不多。（Instagram@elaine_yiu）

回顧Elaine入行以來都甚少緋聞，對每段戀情低調又認真。她曾跟黃宗澤傳過緋聞。之後於2013年2月被記者拍到與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong秘密外遊，當時還有報道指Elaine會與對方結婚。後來，她與有「的士邦」之稱的鄭子邦拍拖三年，直至2018年宣告戀情告終。

點擊下圖看姚子羚的緋聞男友和她的靚相︰