安樂蝸｜70萬裝修間隔全拆增空間感　433呎屋二人住都要瞓閣樓？

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J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓倪嘉雯介紹一個實用面積433呎的單位，加上一個241呎小花園，非常有格調。單位是一對新婚夫婦的家，他們二人住，單位用新派Loft輕工業風格，將間隔牆全拆。

單位的重點是閣樓設計。（《安樂蝸》電視截圖）

Loft風格是工業風的延伸，字面解閣樓，實際上意思是打破間隔，令空間變得更流通。設計師利用單位樓底高的優點，造了一個約100呎的閣樓，分別有休閒空間和睡房，中間用鐵架和木板造間隔，400呎有多都要睡閣樓，認真特別。另外，屋內的間隔牆全拆成開放式設計，地板的木紋磚延伸出去花園。廳內有一道天然厚石拼成的特色牆，令整間屋有輕工業風感覺。

單位有一個241呎小花園。（《安樂蝸》電視截圖）

廚房方面，設計師在原本的廚櫃上增加了枱面和放雪櫃的空間，令實用性增加。在廚房向上望就會望到閣樓的方形窗，而餐枱在廚房旁邊，一旁就是衣帽間，由於近廚房比較多油煙，衣帽間造了玻璃屏風和趟門，阻擋油煙。費用方面，設計連裝修是70萬。

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