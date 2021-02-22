師父有請︱袁偉豪重談與網民隔空開火一事︰我性格好硬頸咩都駁嘴

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-22 17:45

袁偉豪自從跟張寶兒公開戀情後，因為女方家境富裕，面對不少壓力，甚至到婚後外界的聲音也不斷。而他早前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時，又被網友狠批他的狀態大不如前，甚至被形容是「醜男」，面容顯得又殘又肥腫，令到他在IG發長文回應有關批評。他接受林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的《Master's Talk 師父有請》訪問時，再講到有關報道，直言感到不快。

「Crazy Runner」的陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓。

眾人先講到藝人借運之說，袁偉豪表示之前遇上一個問米婆婆指他前世得罪人，遮了半塊面，所以出道頭十年事業都完全沒有起色，最終他當天口中唸住對方的姓氏叩頭道歉1000次。叩頭之後，他就獲得機會加入無綫，事業運慢慢開始轉好。提到地運，袁偉豪表示婚前大約三幾年就會搬一次，直至去年因結婚而一年內搬兩次，總算買下跟太太張寶兒的安樂窩，不過他直言算是Dream House但不是終極。「我跑步經過大拗門，沿路山邊有間破屋，好似《鐵甲奇俠》間屋。佢間屋出面一邊係懸崖，另一邊有幾棵樹，落地玻璃望住清水灣，我就心諗好想有機會可以住呢度，擁有自己設計嘅車房、Band房等等。」

袁偉豪和張寶兒非常恩愛。（Instagram@benontheroad）

麥玲玲講到情侶之間貧富懸殊的關係，提到另一半是富家子女，袁偉豪直認跟張寶兒一起之後面對不少的壓力，「其實我唔睇嗰啲報道真係冇嘢，睇咗反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後唔舒服，唔舒服係點解要咁講我呢？有時唔係我想去睇，係唔知邊個轉來轉去彈出嚟我手機，多多少少影響自己情緒。因我性格係好硬頸，咩都駁嘴，所以耐唔耐就出聲講吓嘢，我有自己睇法，你哋覺得係咪係，再講真，咁層樓我唔使供呀咩？我都要搵錢，我都要keep好個樣出嚟，點知又被你班人話面膠、醜男？」

袁偉豪於Facebook發文回應，好感解。（Facebook截圖）

即重溫袁偉豪與網民隔空「對話」事件簿：

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不過，袁偉豪指沒有因閒言閒語影響到他跟寶兒之間的感情，兩公婆都有討論過，寶兒提到父母願意將女兒交托給他，「佢父母欣賞我呢個人一步一步成長，捱出自己事業，佢先咁放心，另外佢哋覺得只係得我可以治到寶兒。」袁偉豪直言買樓一事是外父主導，建議他買，花幾天計計數，加上他硬頸又大膽個性，決定試試看。

袁偉豪自認性格「硬頸」。

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而陳山聰直言自己是過來人，經常都會安慰袁偉豪，將經驗分享，提到往事，他說：「呢件事係令到我成長，感恩遇過呢件事，一千萬人都未必會遇唔到一次，唔係淨係我揀到，咁人哋都會揀呀嘛！好多嘢經歷，當時封面多到好誇張，父母都好唔開心。點去瓦解負面新聞？就係面對佢，你自己先清楚是非黑白，所以由得人講。最唔開心係令到屋企人唔開心，媽咪好擔心，好彩做佢哋個仔，到今日我能面對自己，行返出黎，有兒有好老婆，佢哋好安慰。」他直言經常勸袁偉豪放下固執，不要反駁任何傳聞，以行動證明一切。

陳山聰直言自己是過來人，經常都會安慰袁偉豪。

陳山聰提到兒子時，不禁激動落淚，他說：「建立家庭之後，對父母係一個回報。我曾經做錯事或者做錯一啲決定，係咪代表一世都要錯呢？唔一定，只要有一線生機，我就唔會畀自己放棄。當我個仔仲喺老婆個肚入面，我老婆同個仔講：『你第日一定要學到你爸爸嗰種堅持同勤力......』大家都知我係隻牛，多謝呢段日子以來，呢班兄弟好信任，大家關係係一世。」

陳山聰成為了「Family Man」。（Instagram@joelshanchung）

陳山聰過去也是「新聞人物」，先在2011年與「賭王」何鴻燊之三房女兒何超雲被多次傳出緋聞，二人卻否認關係。他後來直認2010年底已與有10年關係的前妻楊渡萍辦理離婚手續。到之後何超雲上載至微博的家庭合照，正式公開關係，但戀情只維持了兩年，當時有不少有關他的負面報道。至近年，陳山聰與從事美容業的圈外女友何麗萍（Apple）拍拖5年後結婚，妻子又為他誕下兒子，形象漸漸轉向正面。

睇埋張寶兒靚相：