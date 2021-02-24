失憶24小時｜張達倫對江欣燕騙財騙色　現實顧家錫老婆出名好男人

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-24 21:08

在TVB新劇《失憶24小時》中飾演伊雲思的張達倫，先是將吳順美（江欣燕飾）投資的500萬輸清光，離婚後又突然出現，講盡甜言蜜語，用一餐飯成功𠱁到前妻上床，可謂是騙財騙色，絕對是賤男一名。不過現實中的張達倫其實是圈中出名的愛妻號，與圈外太太Kimmy結婚4年以來一直恩愛，更將繼女Chloe視如己出，一家四口非常幸福。

劇中伊雲思（張達倫飾）與吳順美（江欣燕飾）曾有過一段婚姻。（劇照）

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張達倫憑處境劇《愛·回家》中嚴謹一角而為人熟悉，劇中的他玩世不恭，但現實中的他就完全相反。張達倫與太太Kimmy在2016年結婚，婚後育有囝囝張凱碩，一家三口曾一起作客由車婉婉主持的節目《1+1+1》，分享戀愛經歷及對愛情的看法。Kimmy原本是張達倫哥哥的同學，雖然兩人一早相識，但當時各自都有另一半，其後Kimmy與外國男友結婚，育有囡囡Chloe。直至幾年後，回復單身的張達倫與Kimmy在一個聚會中重遇，更因為有共同興趣而撻着。

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Kimmy在節目中透露與前夫不歡而散，但張達倫的專情及認真對待愛情的態度，令她對婚姻重拾信心，不怕重蹈覆轍，勇敢去愛。而張達倫不但對Kimmy百般寵愛，更將繼女Chloe視如己出：「我永遠當佢係自己個女，因為佢係太太生命中嘅一部份，如果唔接納根本就冇資格話愛對方。」張達倫更說到做到，與Chloe相處融洽，更會一家四口去旅行，享受家庭樂。

將繼女Chloe視如己出。（影片截圖）

張達倫在求婚時用《你的男人》表達心聲，當中一句歌詞「愛情令缺點有了知音」正正表達了他的看法，他認為是Kimmy令他願意去學做一個真正有承擔的男人。不過自從囝囝張凱碩出世後，張達倫自言將整副心機都放在寶貝仔身上，一度冷落了太太：「好像突然遺忘了很多事，例如親吻太太，我開始去反省自己的行為，提醒自己，我覺得夫妻關係需要維繫。」而張達倫亦會不時安排節目，為太太製造驚喜，結婚4年依然甜蜜如初。