陳葦璇與蘇皓兒開group　踢走前As One隊友Shin：冇乜佢消息

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-25 20:45

《全民造星III》亞軍陳葦璇（Kira）今日（25日）出席運動遊樂競技活動，她表示自己除了跳舞之外還會去健身和落街跑步練氣，但卻因為經常勁歌熱舞的緣故身上有不少舊患，更因為有腰間盤突出要每兩三個月去啪骨，最嚴重的時候連覺也睡不了。

陳葦璇透露自己有腰間盤突出問題，每兩三個月就要去啪骨。（葉志明攝）

葦璇去年因參加《全民造星III》而向公司墊支六位數成為「債仔」，她笑言現在已經很努力還錢給公司：「其實唔係欠債，因為比賽嘅時候服裝、styling、裝頭同舞蹈員都係必須要嘅洗費，我而家都好努力工作希望可以搵多啲錢。」她直言自己是一個「幾chur的藝人」，所以反而是自己給了公司不少壓力：「由《造星》到而家各方面宣傳都係我chur住經理人，我好希望唔會因為《造星》完咗就停，希望可以一路有工作直到退休。」

陳葦璇和李浩軒（Will）一同出席活動。（葉志明攝）

坦言雖然作為歌手首要目標是推出好音樂作品，不過葦璇表示不能單靠出專輯、出歌作為收入的單一渠道：「賺唔到錢係大家都知道嘅事！其實我哋仲有心去做音樂都係想大家接納我哋嘅音樂，但如果輔助上嘅例如廣告、出show可以有多啲觀眾喺現場，就自然宣傳到首歌而認識我。」

葦璇坦言好想拍校園青春劇，演女扮男裝闖入男校的女主角！（葉志明攝）

葦璇曾用本名陳嘉茵於2015年以女子組合As One成員身份出道，當時一頭長髮的她形象甜美可愛，直到去年參加《全民造星III》時改名兼剪短頭髮一洗過去令人眼前為之一亮，她笑言連As One時期的粉絲都告訴自己很喜歡她的轉變，覺得現在的陳葦璇感覺反而更親近，亦沒有要求她再留長頭髮，連As One幾位成員都大讚自己靚仔：「通常剪頭髮都愈剪愈短會上癮，其實連Chloe（蘇皓兒）同Nata（陳苑澄 Tania）而家都剪埋短頭髮，所以我諗短頭髮係而家嘅潮流！」

陳葦璇和Nata（陳苑澄 Tania）經常聯絡。（Instagram：@hahakirac)

四位As One成員在團體解散後單飛發展都成功翻身人氣回升，有否考慮過重組As One？「應該冇人夠膽咁做，因為做女子組合真係要好多資金，好似我哋之前首《Candy Ball》去到韓國排舞，服裝各樣嘢洗費都好大，而且香港又冇啲好大型嘅live show，所以都回唔到本。」

As One四位成員（左起：Nata、Chloe、Shin及Kayan）如今都有不同的發展。（As One Facebook 圖片）

As One於五年前憑住一首《Candy Ball》勇闖韓國KPOP樂壇後聲名大噪，如今四位成員（左起：Chloe、Shin、Kayan及Nata）已經各散東西。（《SHOW CHAMPION》影片截圖）

她坦言自己與Chloe和Nata仍然保持友好關係，至於赴韓參加過後往內地發展的As One隊長Shin（吳思佳）就沒有再聯絡：「之前我有一個Solo嘅活動有見過佢，之後就冇再見過啦，所以都冇乜佢嘅消息。我同Chloe同Nata就有一個group（群組）叫『小寶寶』，其實我哋日日都會傾偈，就算我隻手指流血我都會打畀佢哋，好小嘅事我都會聯繫大家！」

葦璇曾與Chloe一起在YouTube拍片教跳舞。（YouTube圖片）

葦璇坦言沒有與Shin聯絡。（MNET）

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