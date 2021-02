張敬軒「遮遮」早餐獻上三塊多士　小學生式作文記錄餓緊四十心情

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-02-25 14:59

張敬軒自從去年在家中聘請外傭後生活變得「多姿多彩」,每日分享工人姐姐炮製的災難性早餐亦為網民提供了源源不絕的歡笑聲,成為「早餐KOL」始祖。早前「遮遮」煲粥煲壞電飯煲後,白麵包終於再次回歸軒仔的早餐餐單,他今日(25日)更因此有感而發,寫下一篇猶如小學生作文一樣的抒情文來記錄心情:「我有一個夢想,是吃上一餐可以捱到去中午才肚餓的早餐。」

張敬軒每日分享工人姐姐炮製的災難性早餐亦為網民提供了源源不絕的歡笑聲。(Instagram:@hinscheung)

他以「廣州東山培正小學 九三屆六年級四班 張敬軒」的名義作出這篇近250字的文章:「小時候,媽媽常常為我煮麵和煎雞蛋,有時是窩蛋牛奶麥皮,我常常直到中午都不會覺得肚餓。可是長大了以後,有一天,遮遮來了,她每天都给我做不同的早餐,例如:星期一是白粥和醬瓜,星期二是麵包和果醬,星期三是醬瓜和稀白粥,星期四是花生醬和麵包,星期五是傑(竭)白粥和筷子,星期六是炕過的麵包和我每個星期最期待的:一個橙,到了星期天的早餐是空氣 #因為她休息了 我覺得自己變小了,身體很多部份都變小了。」因此這位張敬軒小朋友找到自己的志願:「我的志願是吃一餐可以捱過中午十二點的早餐,我一定會努力的!」

軒仔亦上載一段見到遮遮今早端出早餐時的片段,令他哭笑不得。(IG:hinscheung)

軒仔亦上載一段見到遮遮今早端出早餐時的片段,只見遮遮興奮地問「Three of this size okay?(三個這樣的大小可以嗎?)」他一見到就驚訝地問:「呀...Three what?(三個什麼?)」遮遮笑住答:「Three toasts(三塊多士)」軒仔的聲線明顯好無奈:「Three pieces of toasts and three kinds of jam(三塊多士和三種不同的果醬),你就梗係笑得出啦!」他將當時的心情用文字演繹一次:「#影片中向大家示範職場生存術第一式 #笑裡藏刀 #我扮覆WhatsApp冒死偷拍 #雖然我從來都唔覆WhatsApp #飢饉三十個frd #餓緊四十 #佢今日係3香港代言人 #3片包加3罌醬 #佢講完個Toast之後我個腦嗰刻係空白」

點擊觀看張敬軒平時食什麼早餐: