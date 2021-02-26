前國泰空姐爆選美佳麗為入三甲　甘願畀富豪上下其手兼開房？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-26 02:53

前國泰空姐阿Sa早前於YouTube頻道「Smart Travel」繼嚴選航空界「十大好客」及「十大最討厭明星客」後，早前又請來同為前國泰空姐的「仔仔」作嘉賓，期間「仔仔」爆曾出席過傳聞中富豪飯局，親眼目睹富豪對佳麗上下其手。

阿Sa又大爆料。（影片截圖）

前空姐「仔仔」曾拒絕出席富豪飯局，但之後在不知情的情況下，被同是空姐出身的好友A小姐帶往蘭桂坊一間高級日本餐廳。「仔仔」到餐廳2樓一間房後便見到城中10位富豪公子，又一眼認出其中兩位富豪的太太是選美出身。「仔仔」見不妥即想轉身離去，惟被指「唔畀面」而迫不得已留下食飯。

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隨後「仔仔」見到有8個女仔入房，有部分更是兩間電視台的候選佳麗，席間富豪對現場女仔上下其手，「仔仔」卻幸得「斯文公子」相救，對方答應不會對她作出任何猥褻行為。

席間有佳麗對富豪投懷送抱，有富豪問身旁女仔：「選美想唔想入三甲？」當對方表示「想」之後，該富豪即帶她去另一間房。另外，有富豪問到誰想要昂貴手錶時，一眾女仔都踴躍舉手，選中的兩位女仔就被該富豪帶入了另一間房。

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飯局中途，有富豪吩咐A小姐打給當時為三甲大熱的候選佳麗Z小姐，可惜遭拒絕，最終這位靚過當年冠亞季軍的Z小姐大熱倒灶，更無法躋身總決賽。

空姐「仔仔」透露，Z小姐的外型與她的聲音有非常大反差，現時仍有客串演出。「仔仔」續說，第一個被帶入房的佳麗出來後衣衫整齊，僅唇膏有些花，但最後仍三甲不入。

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最後「仔仔」終於成功逃離飯局，更與A小姐絕交。她指，有選美老婆的兩名富豪在傳媒面前假裝非常恩愛，現實是背後有出來玩，對此大感愕然。

另外，空姐阿Sa透露，曾有前女下屬向她爆料指，曾目睹一班有錢男人在一個私人飯局中提出，扮茶壺扮得最好的女仔可以獲獎勵5萬元，結果一眾女仔紛紛落力扮茶壺，女下屬見狀大感「好cheap」而立即離席。