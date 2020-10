近日有前國泰空姐「阿Sa」轉型做Youtuber,開設頻道「Smart Travel」大數航空界秘聞,近日做直播時大談空姐最喜愛和最討厭的明星乘客,大爆明星私下一面。

點擊下圖觀看空姐最喜愛明星乘客:

+ 15 + 15 + 15

另外,「阿Sa」又爆其他惹人厭的明星乘客。她指有名「大笑姑婆」被身為粉絲的服務員要求影相時態度非常晦氣,更當場令該名服務員脫粉;又有「豪門千金」坐頭等時隔5分鐘就call light一次問些雞毛蒜皮的事。

她指,最難頂的是有位明星乘客每次都會對服務員惡言相向,粗口爛舍,更有次發難鬧機長:「You are just my driver!」這位明星乘客在航空業界可謂是令人聞風喪膽。另外,「阿Sa」又提到,有位明星指自己非常疲倦,告訴機艙服務員自己不想簽名和合照,但搞笑的是現場機艙服務員根本不認識他。