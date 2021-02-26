婆婆和媽媽2｜親生媽媽不及奶奶重要　黃聖依照顧周到仲幫沖涼

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-26 22:15

內地女星黃聖依除了有「星女郎」的標籤之外，在她身上還貼有「貴婦」﹑「公主病」等人設，總給人感覺是一位「難搞」之人。不過在最近播出的綜藝節目《婆婆和媽媽2》中，她似乎成功洗底挽回不少好感，令她獲得不少網友激讚。

黃聖依最近同老公一起參加《婆婆和媽媽2》節目 ．（《婆婆和媽媽2》微博圖片 ）

出道多年的黃聖依一直負評多多，特別是在去年參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》時，其一些行為舉止特別令人討厭。在好多時候當其他姐姐是女傭似的，就好似要孟佳幫她整理裙擺，很順手地接過對方的水杯飲水，飲完之後就將紙杯遞給孟佳收拾，還要金晨幫她拿高跟鞋等，姐姐們幫她做這一些事時，她一句「謝謝」都沒有講，好像人家是理所當然似的，所以令網友覺得她好傲嬌，不斷拍責她有貴婦病，有錢就忘記了有修養等說話，覺得她整個人根本沒有家教。

在《乘風破浪的姐姐》被指有公主病。（影片截圖）

不過在《婆婆和媽媽2》中，她則給人不同的感覺，親力親為更不介意幫奶奶沖涼，令她挽回不少好感。在節目中黃聖依罕有親自下廚，煮了多款好菜招呼奶奶，在大家一起吃飯的時候更第一時間為奶奶夾菜，之後再夾給自己的媽媽，可見她是多麼的疼愛奶奶。

但最令人驚訝的是她不介意幫奶奶沖涼，雖然奶奶一直拒絕表明不需要：「我該脫衣服了，你出去吧！」但黃聖依一直放心不下：「你真的行嗎？你這個進去行嗎？那我在這兒，你等會兒叫我。」雖然被趕出去但她仍然難放心，再三表明：「我幫你吧！沒關係的，媽。沒事，媽，你就讓我弄完吧！我出去我也不放心。」最後她就進入浴室幫奶奶。

在浴室幫奶奶試水溫。（影片截圖）

第一時間夾菜給奶奶。（影片截圖）

而黃聖依如此堅持是有原因的：「我當時是不知道她是真的客氣還是她覺得不好意思，但是當我真正進去以後幫她洗澡，我覺得我應該在裡頭幫助她，因為她確實是年紀大了，裡邊有可能會滑一跤，這些都是潛在的風險。」還表示好多時候是需要站在奶奶的立場上去作多方面的考慮同需求，如此一來這樣才能更好地去盡孝。而黃聖依的孝心亦得到奶奶同老公楊子的肯定，奶奶覺得她值得表揚：「有幾個兒媳婦給婆婆洗澡的，值得表揚了。」楊子亦覺得太太黃聖依是難得的好媳婦。

黃聖依的表現獲得奶奶同老公的肯定。（影片截圖）

正因為處處為奶奶著想同操心，黃聖依這位媳婦亦獲得好多網友肯定，亦為她增加了不少人氣。當然有網友會質疑是不是節目炒作或她扮出來的，但在好多時候眼見她們的相處是非常自然，其實好難在一時之間可以扮出來的，所以大家肯定她是真心以待的。而事後在妻子討論會上，她亦覺得媳婦是不易做的：「以後姐妹們不要再叫我甚麼太太﹑貴婦﹑小公主了，你可以叫我『太難人』。」可想而知做人媳婦是一件大學問的事。

黃聖依叫大家不要再叫她甚麼太太﹑貴婦﹑小公主了。（影片截圖）