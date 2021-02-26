44歲咸素媛與26歲內地網紅嫩夫爆離婚　母子異國戀雙重鴻溝難跨過

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 19:36

韓國女星咸素媛，2018年初跟細18歲的內地網紅陳華結婚，母子戀轟動一時，之後參加節目《妻子的味道》，婚姻生活備受矚目。然而，昨日韓媒驚爆兩人決定離婚，因為文化差異、溝通不良等問題，男方已經準備出國。

「沒事嗎？」 見到老婆跌落水，立即不顧規則跳下去救援，韓星咸素媛和細18歲的內地網紅陳華，常在節目《妻子的味道》曬恩愛，最近卻爆出離婚，消息指出是男方決定，由於年紀差距大、還有文化差異、溝通不良，不停爭吵，因此最近正準備出國，雖然男方媽媽努力讓他們和好，但似乎於事無補。

咸素媛25日也在IG上傳婚變報導的截圖，寫下「#沉默，今天什麼話都不想說」，未否認婚變，近期在Ig開直播，也不見老公身影，她2017年和陳華交往，短短7個月就閃婚，「母子戀」轟動一時。

咸素媛曾透露： 「我本來38歲時就完全放棄結婚了，但當時我在廣州和澳門，和朋友玩得正嗨，拍影片朋友發到網路上，我丈夫和我朋友是認識的關係，他就留言她是誰啊，我朋友回說她是我來自韓國的朋友，我們周末有聚會你一起來嗎？（第一印象）長得真是過分帥氣。」 兩人一見鍾情，初次見面便墜入愛河，更生下1個女兒。

咸素媛指與老公陳華是一見鍾情，初次見面便墜入愛河，更生下1個女兒（節目截圖）

友人透露，夫妻關係急速惡化，在近期的《妻子的味道》中已有跡可循。 「已經過期了你知道嗎，兩年三年過期了ok我能理解，但只是兩個月過期，為什麼不能吃？好吧你吃吧。」二人為生活小事，也能大動肝火。

不少人認為，咸素媛是為了陳華的家產才結婚。 有很多傳聞說陳華是了不起的財閥，但並不是那樣誇張的財閥，你父親是「財庫」，第二個是妻子、妻子也是「財庫」。 陳華確實身家雄厚，家族擁有大規模農場事業，傳出擁有的土地，相當於首爾漢江上的小島的汝矣島30倍，咸素媛目前沒有正面回應離婚消息，若兩人真的分手，婚姻僅短短3年的時間。

【相關圖輯】44歲咸素媛飽滿額頭陷整容疑雲 主持質疑：好像放了一個東西

延伸閱讀：

福原愛才駁分居婚變 江宏傑遭爆2異狀「反應不太對」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】