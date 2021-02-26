婆婆和媽媽｜侯佩岑過度關心逼問老公　罕見談舊愛：誰都會有過去

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-26 21:00

侯佩岑近日與老公黃伯俊、媽媽林月雲一起參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》，在最新一期節目中侯媽媽主動提出幫女婿黃伯俊刮痧，但在過程中黃伯俊就表現得好痛苦，不過侯佩岑一直逼問老公的感受，搞到黃伯俊有苦說不出，事後侯佩岑更埋怨對方，不少網民都戥黃伯俊辛苦，掀起熱議。

侯佩岑近日與老公黃伯俊、媽媽林月雲一起參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》。（微博@婆婆和媽媽）

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侯佩岑一直逼問老公的感受，搞到黃伯俊有口難言。（影片截圖）

在刮痧期間，侯佩岑一直逼問黃伯俊：「你現在是不是整個人精神很多？臉色有沒有好一點？有沒有覺得比較輕鬆？整個肩膀是不是放鬆了？是不是啦？你好意思讓媽媽這樣幫你弄，我真的是……」六連問搞到黃伯俊有口難言，不少網民都認為侯佩岑母女過度的關心令人壓力太大，更重提侯媽媽的黑歷史。事緣侯媽媽林月雲當年曾是有婦之夫侯世宏的「地下情人」，未婚懷孕誕下侯佩岑，分手後她再與已婚富商邱嘉雄發展婚外情，兩度做「小三」的她被網民強烈抵制。

侯佩岑媽媽林月雲與已婚富商邱嘉雄發展婚外情，被指是「小三」。（視覺中國）

從節目中可見，侯佩岑對媽媽可以說是言聽計從，當年她就曾透露媽媽對黃柏俊十分滿意，而她與黃柏俊結婚至今10年，婚後先後誕下兩個囝囝，一家四口相當幸福。不過侯佩岑當年同周杰倫的一段戀情至今為人津津樂道，她在節目中亦罕見提及對舊愛的看法：「如果是我自己的話，我是覺得既然已經過去了，就沒有必要留下，也沒有必要再聯絡。但是如果真的想留的話，應該要留在現任找不到的地方。」最後再強調：「夫妻結婚了以後，誰都會有自己年輕的過去，或者自己的故事，所以我是認為不太會介意的。」

侯佩岑罕見談及舊愛，認為每個人都有過去。（影片截圖）

侯佩岑曾因為媽媽與有婦之夫發展婚外情而備受爭議，但如今已經成功打入台灣名媛圈。（IG@houpatty）

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