Penthouse 2︱金素妍與前夫尹鐘焄開戰　珍妮被欺凌爆喊刷新收視

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-28 13:45

由金素妍、柳真、嚴基俊和尹鐘焄等主演的人氣狗血劇《The Penthouse 2》（頂樓2）昨晚（27日）播出第四集，收視再刷新至最高26.1%，香港劇迷也能在黃Viu煲劇平台上收看。今集講到尹鐘焄刻意安排記者，偷拍他與前妻金素妍見面再登報，破壞她與嚴基俊的關係外，「珍妮」自爆被欺凌一幕亦成為話題。

尹鐘焄及時躲進衣櫃，沒有被嚴基俊發現。（黃Viu煲劇平台截圖）

上集講到尹鐘焄突然進入金素妍酒店房，二人再次激咀，幸好尹鐘焄及時躲進衣櫃，沒有被嚴基俊發現。不過這當然是尹鐘焄的計劃，明知金素妍會再回頭找他理論，於是他刻意安排記者偷拍，讓自編自導自演的幽會場面成為隔天的頭版。尹鐘焄上一季被金素妍視為地底泥，今集大大力反撃成功，觀眾都表示睇得非常過癮！

尹鐘焄今集強勢反撃前妻金素妍！（黃Viu煲劇平台截圖）

這一切都是由尹鐘焄安排。（黃Viu煲劇平台截圖）

負責偷拍的記者，正是金素妍現實中的正印老公李尚禹。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇尹鐘焄反撃金素妍一幕：

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昨晚飾演「劉珍妮」一角的陳智熙爆喊公開被校園欺凌一幕，同樣成為話題外，也被大讚相當好戲。由於「珍妮」第一季因幫過「羅娜」，而成為了Hera Palace孩子們的欺凌對象，在柳真的協助下，她鼓起勇氣向學校舉報。見到「珍妮」和媽媽「姜瑪莉」在劇中大哭，不少觀眾都表示同樣心痛，大讚二人的演技真實。得悉女兒被欺凌的「姜瑪莉」也對嚴基俊下戰書，公開自己老公因嚴基俊坐監一事，並威脅他的女兒「碩景」亦可能會有性命危險。

飾演「劉珍妮」一角的陳智熙爆喊被讚相當好戲。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇「劉珍妮」爆喊一幕：

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「姜瑪莉」威脅嚴基俊。（黃Viu煲劇平台截圖）