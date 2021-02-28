鍾培生上《後生仔》認自己血氣方剛　林作隔空還擊：我是要消滅你

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-28 20:06

「百萬林鍾一戰」惹來全城注目，雖然拳賽尚未開始，但林作和鍾培生兩人在網上你一言我一語就已經隔空舉行了預先賽。早前林作練拳又爆出走數羅生門事件，隔了數天似乎雙方未有「出手」，但原來鍾培生已上了TVB節目《#後生仔傾吓偈》做訪問，而林作又立即「抽水」，在IG貼上電視截圖，留下一句：「我不是消費你。我是要消滅你。」

「香港電競之父」鍾培生。（資料圖片）

原來鍾培生在節目上，指自己一向不會被人消費，既然林作想借他抄作，他才會決定上擂台應戰。他說道：「喺我最繁忙時間，突然好多人炸爆inbox，同我講有人抽你水喎。心諗係邊個？又係你（林作）。我都同個PR講係咪要覆，佢話千祈唔好覆，最後我都血氣方剛，直接出咗個post，就話『Let’s Do！』。」他承認當初是自己血氣方剛，沉不住氣才接受挑戰，又指早已看不慣自己與林作經常被人一起比較。

拳賽未打，已經一地花生。（林作IG / 電視截圖）

對於今次「百萬林鍾一戰」，他自言有十足信心：「打過三次慈善比賽，比以前對手佢係最弱嗰個。」又謂合約已經寫好：「他簽就簽，唔簽我就繼續向前行，叫佢唔好再消費我。」

林作在Facebook宣布接受鍾培生戰書上擂台隻揪，但要符合他開出的一些條件。（資料圖片）