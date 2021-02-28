Key@SHINee扮氣喘引領新結尾甫士潮流　朴志訓、太妍都被比下去？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-28 23:30

韓國男團SHINee三位成員溫流、Key及珉豪去年正式退伍，近日與忙內泰民合體推出第七張專輯《Don't Call Me》，事隔兩年半再回歸樂壇表現亮眼備受矚目。本周他們積極出席多個音樂節目宣傳，除了表演主打歌《Don't Call Me》之外，亦有表演另一首收錄曲《Heart Attack》，其中Key於該歌曲尾聲的大特寫部分中扮喘氣一幕逗笑不少網民兼在網上瘋傳，至今已經累積超過300萬觀看次數，就連2PM的玉澤演都留言表示下次要挑戰看看，似乎將為KPOP界引起新的ending pose（結尾甫士）潮流。

SHINee近日憑第七張專輯《Don't Call Me》回歸樂壇。（Twitter：@SHINee）

KPOP偶像們在歌曲尾聲都會擺好結束甫士讓攝影師將鏡頭放在自己身上作大特寫，可愛、性感、狂野樣樣齊，幸運的話更能憑一個鏡頭爆紅。不過SHINee作為出道13年的大前輩，並不需要絞盡腦汁用結尾甫士來圈粉，Key更完美展現在台上享受玩樂的一面，原本毫不氣喘的他一見到攝影師將鏡頭放在自己身上就立刻浮誇地假扮氣喘，一秒變身粗獷男偶像卻意外收到廣大網民的喜愛。

Key浮誇地假扮氣喘作結尾。（KBS）

Key的ending片段在網上瘋傳。（Twitter）

Key的浮誇結尾甫士更感染了勝負欲極強的珉豪，在另一個打歌節目上表演歌曲時竟然在結尾拿出手巾抹汗，令身旁的溫流和泰民見到都忍不住笑，網民亦看得相當受落，相比起美麗的結尾甫士，有趣的結尾似乎更加受歡迎，勢必成為新一輪結尾甫士大戰。

珉豪在另一個打歌節目上表演歌曲時，在結尾淡定拿出手巾抹汗。（MBC）

勢必成為新一輪結尾甫士大戰！（MBC）

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事實上，不少KPOP偶像都憑打歌舞台的一個大特寫而人氣急升，甚至更因此而爆紅，所以ending pose亦慢慢成為偶像不可或缺的圈粉技能之一。其中最受惠的不得不提朴志訓於《Produce 101》第二季的主題曲《Pick Me》舞台結尾中，憑一個wink俘虜萬千少女心而因此爆紅兼獲封「Wink Boy」，亦讓他在節目播出前已經成功跑出，順利成為WANNA ONE一員出道。

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