西西弗斯｜曹承佑朴信惠初出道已大受歡迎　靠前輩帶挈人氣十級跳

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-22 13:00

一向有收視保證的韓國女演員朴信惠，與實力派男演員曹承佑主演的新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus: the myth）於上周首播時雖然撞正第一季大破30%收視率回歸的《Penthouse》第二季，收視仍有不錯的成績錄得全國6.677%、首都圈8.063%的收視率，更登上Netflix香港排行榜第一位，香港觀眾可於Netflix收看。

朴信惠和曹承佑主演的《西西弗斯的神話》開播收視不俗。（《西西弗斯的神話》劇照）

現年40歲的曹承佑是現今韓國最具有票房號召力的舞台劇演員之一，出道初期主要出演電影為主，直到近年開始拍劇集，其主演的《神的禮物－14天》、《秘密森林》、《Life》和《秘密森林2》都口碑不俗。要講到曹承佑的最佳代表作，不得不提他於2003年與孫藝珍及趙寅成所主演的電影《假如愛有天意》，當年只有23歲的他在戲中飾演男主角「俊河」，與孫藝珍飾演的「珠熙」上演一段六十年代的虐心純愛戀，他不但憑電影人氣十級跳，該作品至今仍是不少人經典中的經典。

曹承佑於17年前與孫藝珍在《假如愛有天意》上演虐心純愛戀。（《假如愛有天意》劇照）

當年曹承佑拍《假如愛有天意》的時候，比他年輕9年的朴信惠只是一個剛剛出演歌手李承桓的MV出道的童星，不過她比曹承佑更幸運，因為她一出道不久就已經成功受到注目，她於出道當年有份出演《天國的階梯》並飾演年輕版的崔智友，最終憑「小靜書」一角而深入民心，之後很快就有主演劇集的機會，最終於2009年的《原來是美男》一劇爆紅，成為當紅女星之一，之後她主演的《你為我著迷》、《繼承者們》、《愛上Pinocchio》（皮諾丘）及《Doctors》都收視高企，成為韓國收視女王。

朴信惠於13歲時出演《天國的階梯》，擔任童年版的崔智友「小靜書」。（《天國的階梯》劇照）

朴信惠在2010年擔任《原來是美男》女主角，紅遍亞洲。（《原來是美男》劇照）

《西西弗斯的神話》劇情講述天才工程師兼CEO韓泰術（曹承佑 飾）經歷墜機大難不死的事故後，遇上來自2035年的姜瑞海（朴信惠 飾）的故事，其中一段朴信惠獲父親叮囑千萬不要去找曹承佑，否則將會出現大混亂，並忍痛跟父親道別的一幕，獲網民大讚演技出色，兩人之後會擦出什麼火花令人期待。

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