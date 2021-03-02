《追光吧哥哥》小虎隊隔空合體！蘇有朋開金口孖陳志朋合唱應緩

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-02 10:00

台灣49歲男星陳志朋在內地節目《追光吧哥哥》一路奮戰，昨晚迎戰總決賽，昔日戰友吳奇隆、蘇有朋特別錄製VCR為他打氣。沒想到驚喜一波接著一波，節目團隊下秒立刻Call out蘇有朋，陳志朋隔空搞笑告白「I love you」，接著兩人對唱金曲《蝴蝶飛呀》，讓全場觀眾興奮尖叫。

按圖即睇吳奇隆、蘇有朋、陳志朋「小虎隊」隔空合體感人一幕：

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3人以「小虎隊」紅遍華人圈，解散之後各自發展，這回陳志朋在參賽初期被指過胖，花1個月減重10公斤，重拾當年「小帥虎」稱號奮力一搏。豈料他上個月練舞時扭傷，依舊拚盡全力上陣，昨晚在總決賽帶傷唱跳經典作品《青蘋果樂園》，前奏剛下就讓大家陷入暴動，紛紛跟著合唱，叫人驚訝的是陳志朋不顧腳傷安排一段舞蹈Solo，演出霸氣十足。

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這些年來小虎隊一旦合體就是話題，吳奇隆在VCR中直呼很佩服陳志朋的努力跟堅持，蘇有朋則說：「知道你瘦成A4腰了，要我們其他人怎麼活。」接著蘇有朋在電話表示節目讓觀眾得以重新認識陳志朋，他也能展現出敢作敢為、對待舞台一絲不苟又真實的那面，大讚：「這是我認識的陳志朋，從來沒有變過。」

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