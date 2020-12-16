追光吧哥哥︳複製《乘風破浪的姐姐》！金星鄭爽毒舌狠批過氣男神

今年最有話題性的綜藝不少。其中，一定有今年暑假的《乘風破浪的姐姐》。一群30+成名已久的演藝圈女星，經過競演，最終寧靜、萬茜、孟佳、張雨綺、李斯丹妮、郁可唯、黃齡成團，二次出道。

這部綜藝雖然後期聲勢走低，但前期帶來的流量效應和經濟效應，都是相當可觀的。《浪姐》上架4個工作日，芒果超媒總市值上漲175億元，很多人，都開始期待芒果家的《披荊斬棘的哥哥》。但是，沒想到的是，觀眾先等來了《追光吧！哥哥》。

這部綜藝，基本上是對標《浪姐》打造的。21個男明星，通過舞台競演角逐7個成團機會。艾福杰尼、陳曉東、陳志朋、杜淳、丁澤仁、符龍飛、付辛博、胡夏、卡斯柏、劉維、李汶翰、李澤鋒、明道、燒餅、甦醒、檀健次、汪東城、伍嘉成、肖順堯、於朦朧、印小天......

除了香港人熟悉的陳曉東，台灣男星明道及汪東城都有參加！（按圖了解參加者名單）▼

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這份名單很長，有你熟悉的名字，肯定也有你不熟悉的。而主持人和助力官，大家肯定熟悉。金星和鄭爽。兩人都是娛樂圈裡，數一數二敢講話的人。

上週，節目第一期一上線，就引起了不小的話題。陳志朋的油膩媚眼，金星的不忍直視。僅僅一個動態圖，就讓這期的節目喜提不少平台的熱搜。

陳志朋的油膩媚眼，金星的不忍直視。僅僅一個動圖，就讓這期的節目喜提不少平台的熱搜。（《追光吧！哥哥》截圖）

鋪子，今天也想來說說，這部充滿爭議的《追光吧！哥哥》。說起來，這部綜藝還蠻能get大眾的關注點的。以往，關於外貌身材的評論，大多是針對女星，在現實生活裡，女性在外貌上遭到的評論也一定比男性多。過去的社會語境中，女性一直活在男性凝視的視角裡。

節目組請的金星和鄭爽，一個敢說，一個敢接，為《追光吧！哥哥》提供了一種罕見的女性凝視的角度。陳志朋一現身，金星就開口：

按圖睇睇金星如何對男星評頭品足▼

此前，我們很少看到對中年男藝人如此毒舌的節目，完全以外貌論，非常直觀粗暴。一個明星不紅，可以有很多挽尊的理由，沒有遇到合適的角色和劇本，沒有簽資源厲害的公司，沒有厲害的團隊。

但唯獨胖老醜，是沒有解釋和周旋的餘地的。這一次的《追光吧！哥哥》，算是非常狠了。對於年老的藝人不留面子，對資歷淺一點的小年輕，就更不在話下。

說到檀健次的時候，金星和鄭爽兩人還討論上了。「這孩子第一眼好看，但是不襟看。」「為什麼火不了，你這個鼻子就火不了。」﹑「為什麼火不了，你這個眼角就火不了。」鄭爽也在一旁幫腔︰「他的臉有點兒這樣子的感覺。」言語表示不清楚的情況下，就用手比劃了兩下。

金星和鄭爽在節目中批評男星的長相。（《追光吧！哥哥》截圖）

作為一檔以女性為主要觀眾的綜藝，節目組這麼做，是非常迎合觀眾的口味的。以往，都只看到黑粉在diss明星外貌身材，這一次，明星帶頭在節目上耍弄了，被評論的大多都是有名有姓的男星，並非無名小卒。

這一點，很刺激。金星和鄭爽評論男星的這一段，也在各個網絡平台上，收割了不少流量和話題。當然，金星的段位還是比鄭爽高一些。鄭爽幾乎沉浸在男星的登場晚宴，而金星一直不經意地觀察所有人，電視裡的男星，旁邊的鄭爽，幾個方位的攝像機和工作人員。在毒舌一番後，她用餘光看了一眼右邊的攝影機︰「就看我和鄭爽聊八卦，（觀眾）就看挺開心。」

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鄭爽，可能是直性子。金星，是真的知道節目組想要的效果。這種挖苦男星的戲劇性效果，確實非常能引導觀眾的情緒，但是，這樣的效果又真的好嗎？以往，我們說對於女性的身高體重外貌進行評論，是一種沒有德行，不紳士的行為。各種偶像劇、綜藝節目、時尚雜誌上出現的女星的瘦白幼外形，樹立一個個標準化的外貌模板，加劇了整個社會上的女性外貌焦慮。

但以此為刃去攻擊男星，就能疏解這種焦慮嗎？不能。節目除了宣洩情緒，幾乎沒有任何正面的影響，不僅激化矛盾，還將女性扣上了雙標的帽子（女性反對瘦白幼審美，卻要求男性年輕高帥）。外貌評價這件事，私下開開玩笑可以，很多人都會有，但拿到檯面上，甚至綜藝節目裡，是非常不合適的。

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因為，一句句不經意的耿直評斷，逐漸建立了美的標準。一個花瓶，一張海報，也許有美的標準。但，人不該有美的標準。因為人個子高，臉大臉小，年長年少，都不是自己能控制的事。明星外形的標準化，潛移默化地加深這個社會的外貌焦慮程度，無論男女。

另外，往宏觀角度來說。美有千姿百態，要只是限定於一種，也未免無趣。拿哥哥們的外形外貌耍弄，《追光吧！哥哥》一開始，有了不錯的話題。但是，作為一檔國產節目，它在立意點這種大方向上，終究是不敢搞事情的。

同場加映節目組流出的藝人禁忌話題名單：

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《追光吧！哥哥》在某種程度上，是和「浪姐」走的一條路子，一群已經不是流量頂峰的藝人，變得更帥更瘦，更能歌善舞。追光，也就是追尋最好的自己。第一集，我們看到這樣的開場白︰「這束光是男人不畏前險的勇氣，這束光是男人終其一生的追逐與信仰。」立意，拉得很高。

但是，令人尷尬的場面立馬出現了。節目組弄一個「為什麼想上《追光吧！哥哥》這個節目」的問答，看在節目名的份上，鋪子本以為會聽到一些︰「想重新拾起年少的熱血」﹑「想給觀眾證明，自己依舊有頂級音樂人的實力」﹑「想要證明自己並未落後於時代浪潮」。但，這群哥哥們都沒接招，一個比一個的直白。

節目立意是讓一眾男星重拾熱血，但在訪問中他們將自己想紅的心表露絛無遺！（按圖睇睇男星的回答！）▼

這三人的答案，基本上都是一個意思——我希望通過節目大火之後，有人找我演個戲或者什麼別的。娛樂圈的人想紅，並不是什麼錯事。但是，這麼一說，就是無情打臉節目組了。哥哥們並不想追光，哥哥們的音樂夢其實也就那樣，主要想被節目帶紅，順便賺個通告費。節目想要一群追光的人，結果請來的是一批假裝追光的人。如此現實，也是相當令人傷感了。《追光吧！哥哥》目前的口碑挺兩極化的，這和節目本身的別扭是分不開的。節目立意點和這群哥哥上節目的需求不一致。節目本身的定位也不夠清晰。

浪姐，是一群資源下滑的30+女藝人為成團而努力。而《追光吧！哥哥》幾乎囊括了70、80、90三個年代的藝人，既有馬上50的陳志朋，也有1999年出生的丁澤仁。從哥哥們的年齡上說，這塊就非常的​​飄忽，定位不清晰。

《乘風破浪的姐姐們》是一群資源下滑的30+女藝人為成團而努力。（微博@乘風破浪的姐姐們）

另外，節目中很多男藝人，資源並不差。李汶翰，在去年的《青春有你》中C位出道，在限定組合UNINE解散後，無縫對接《追光吧！哥哥》，同期還錄著《我就是演員》。杜淳，剛在《八佰》中出演了重要角色謝晉元，今年年內，也有兩部電視劇開播。

要說節目組想打過氣男明星鹹魚翻身這張牌，但這些哥哥的處境，和大多數上了30+只能演媽的女演員的處境，也好太多。《追光吧！哥哥》有抓人眼球的地方。但它和好綜藝之間，還有不小的距離。它的定位，它的選人，它的立意都太別扭。這些哥哥想通過節目再火一把的夢想，可能不太容易實現。

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