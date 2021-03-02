鄭欣宜教整生酮美食自爆近期冇胃口　網民讚瘦咗原來背後有原因？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-02 13:00

鄭欣宜（Joyce）早前曾在節目透露自己正在進食生酮飲食餐單，而她也不時研究如何炮製更多生酮美食。正努力經營個人YouTube Channel的她，近日上載了一段教整生酮食譜牛尾煲的片段，片段中，她除了用最真實的面目素顏示人外，她整的美食也大受網民歡迎。

Joyce素顏教煮餸。（YouTube影片截圖@Joyce 鄭欣宜）

片段中，Joyce除了教大家逐個步驟整牛尾煲外，她也有分享自己的近況。在片頭中，她講到︰「我呢排個胃口唔係特別good啦，我就諗住整一啲自己好鍾意食，覺得好好味嘅嘢食，整多啲同我啲朋友分享，希望可以食返多少少嘢。」她在片段後半部分，講到自己胃口差的原因，原來是因為出新MV和錄新歌等壓力大，再加上新年又忙，「咁其實我係有Social anxiety（社交焦慮）嘅，我係好驚好多人，就算喺我屋企都好，全部都係我識嘅朋友，如果超過4個人，我就真係驚㗎，係會好緊張，但係好得意㗎喎，如果我企喺台上對住觀眾又冇嘢㗎喎，因為有距離啊嘛，我睇到晒啊嘛！」

點擊下圖跟Joyce學煮生酮牛尾煲︰

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Joyce一向好正面，她講到很感恩經理人團隊、唱片公司同事都對她非常好，給她支持，令到她有很多無形的壓力，覺得自己不可以辜負他們。她又說︰「但我知道咁樣係唔啱嘅，舊年我開始睇therapist（治療師），我都有同佢分享我過去呢個零月面對緊嘅呢一個冇胃口嘅問題。」

她提出一種說法︰「咁肥冇胃口咪當減肥囉！」不過她表示︰「Ok yes, but no.（雖然聽落係，但其實唔係）因為就算係要減肥的話，都要係一個健康嘅方法，我知㗎喇，我會努力去改善呢一樣嘢。」她近來有找跳舞老師跟她一齊排舞，當做運動，之後也有做運動，爆汗減壓，又自言希望休息的日子自己可以放鬆，給自己做喜歡做的事，說「呢一個係我畀你哋嘅一個最坦誠嘅一個update。」網民指在IG見到Joyce的身形好似又清減了一點，原來背後是有原因的。

Joyce（左四）近來的確好似瘦了。（IG截圖）

點擊下圖看Joyce的片段截圖和其他近照︰

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