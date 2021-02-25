家居．築則｜近3000呎屋大廳金碧輝煌　主人房廁所媲美六星級酒店

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-25 10:30

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些豪宅大單位，最新一集的主角是一個實用面積接近3000呎的單位，設計師將多種風格融合在同一間屋中，適合家中各人的喜好。

吧枱位金碧輝煌。（《家居．築則》電視截圖）

先講客、飯廳，呈梯形形狀，設計清晰劃分客廳、飯廳和吧枱，屋主將原圖則的客、飯廳位置左右互換，改善了電視背光的問題。整個客、飯廳走現代酒店風，例如有放裝飾品的層架，又用了大量雲石，盡顯高貴，電視機牆身和門框都用白色雲石，設計師加了金屬物料提升奢華感，例如在吧枱的酒架，簡直有金碧輝煌的感覺。設計師在地板和牆身用了木材，中和雲石的感覺。

單位實用面積接近3000呎。（《家居．築則》電視截圖）

兩間小朋友的房間風格就截然不同，兒子房行輕北歐風，設計簡約，造了一張高架床，有分層效果，讓小朋友可以爬高爬低。另外一間是兩個女兒的房間，就是行童話風，非常夢幻，而她們的專屬廁所更有兩個淋浴位，可以讓兩個小朋友一齊沖涼，不過這個設計是有限期的，只可以用5年左右，她們長大後就再用不着。

而主人房方面，跟客廳一樣行酒店風，同樣用到雲石和金屬等物料。主人房的廁所，真的十足十六星級酒店的廁所，除了浴缸似外，廁所用了大面積的黑色雲石，極度奢華又特別，事關廁所有大窗可以補光。另一個特別之處是，設計師善用走廊空間，將兩條走廊變琴房和小朋友的書房。單位面積夠大，可以容納3種不同風格，盡顯主人的氣派之餘，又迎合小朋友的需要。

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