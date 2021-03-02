陀槍師姐2021｜Apple被迫吸毒亡演技有驚喜　劉嘉琪做足八年閒角

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《陀槍師姐2021》來到第二十七集，劇情講到Apple被人強迫食毒品，最終吸毒過量身亡，引發一連串的後續事件。飾演Apple這個角色的演員叫劉嘉琪，雖然只是短短一場戲，但依然令人印象深刻，事關除了性感演出之外，死相也相當恐怖。

係幾性感。（劇集截圖）

+5
+5
+5

劉嘉琪是周柏豪的師妹，屬於同一間娛樂公司，同門的還有鄭融、連詩雅、梁諾妍、黎紀君、袁澧林等人，2013年開始加入TVB拍劇，不過拍足八年依然都只是閒角戲份，有時都會有比較搶眼的角色，例如前年的《金宵大廈》中飾演舞女佩佩，爆喊的一幕令人深刻，她當時接受訪問時指自己為了培養情緒，拍攝當日全日也聽慘情歌，將自己放在一個悲情的狀態，結果成功在開機後立即有眼淚，為了一個不太多戲份的角色都做足準備，夠誠意！

劉嘉琪夠外形。（IG@劉嘉琪）

在劉嘉琪初出道的時候，因為有長腿，身形又好，所以都吸引了不少人注意，當時她接受訪問時指，自己很想做奸角，因為發揮很大，指自己性格冷酷又有鳳眼，更指自己個樣跟徐子珊相似，平時也會看她的戲當學習對象。

+9
+9
+9
陀槍師姐2021．短劇評五｜感情線過多犯TVB通病　劇情易估難吸客
陀槍師姐2021｜李成昌現實都係愛囡號　花盡積蓄供去英國完夢
陀槍師姐2021｜謝芷倫騷腿一幕夠搶眼　曾傳得罪監製被飛出處境劇

同場加映：吳孟達逝世｜第3期藝訓班同學近況如何？　有人成為港超球隊領隊

+15
+15
+15
《東張西望》揭吳孟達周星馳決裂原因？　三位紅顏珍貴相片曝光
吳孟達最憎人為佢度身訂做角色：「三叔」自己創造出來才能滿足
吳孟達逝世︱《蓋世豪俠》古艷陽最經典　1976年有一套滄海遺珠劇
吳孟達逝世｜與周星馳成最佳拍檔屢創經典　21部作品絕對值得回味
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。