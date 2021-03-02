陀槍師姐2021｜Apple被迫吸毒亡演技有驚喜　劉嘉琪做足八年閒角

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-02 22:14

《陀槍師姐2021》來到第二十七集，劇情講到Apple被人強迫食毒品，最終吸毒過量身亡，引發一連串的後續事件。飾演Apple這個角色的演員叫劉嘉琪，雖然只是短短一場戲，但依然令人印象深刻，事關除了性感演出之外，死相也相當恐怖。

係幾性感。（劇集截圖）

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劉嘉琪是周柏豪的師妹，屬於同一間娛樂公司，同門的還有鄭融、連詩雅、梁諾妍、黎紀君、袁澧林等人，2013年開始加入TVB拍劇，不過拍足八年依然都只是閒角戲份，有時都會有比較搶眼的角色，例如前年的《金宵大廈》中飾演舞女佩佩，爆喊的一幕令人深刻，她當時接受訪問時指自己為了培養情緒，拍攝當日全日也聽慘情歌，將自己放在一個悲情的狀態，結果成功在開機後立即有眼淚，為了一個不太多戲份的角色都做足準備，夠誠意！

劉嘉琪夠外形。（IG@劉嘉琪）

在劉嘉琪初出道的時候，因為有長腿，身形又好，所以都吸引了不少人注意，當時她接受訪問時指，自己很想做奸角，因為發揮很大，指自己性格冷酷又有鳳眼，更指自己個樣跟徐子珊相似，平時也會看她的戲當學習對象。

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