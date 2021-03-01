陀槍師姐2021．短劇評五｜感情線過多犯TVB通病　劇情易估難吸客

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-01 21:15

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》第21-25集劇評

《陀槍師姐2021》進入最後五集的結局周，第21-25集劇情主要圍繞主角們的感情線進行，主線劇情亦終於有推進，原來是金海東（李成昌飾）和張勝先殺死劉達華（羅子溢飾）一家，李成昌其後再殺死張勝，即張耀忠（洪永城飾）的父親，最後兩代恩怨情仇亦於今個星期終結，劇情比上星期緊湊了一點，但依然參離了過多副線劇情，有點失焦。

第25集算是暫時為止最精彩的一集。（《陀槍師姐2021》劇照）

劇情太易估難吸客

很多TVB劇都會犯一個錯誤，或者說是TVB劇的慣例，就是劇情發展太流於表面。例如《陀槍師姐2021》的大反派張耀忠（洪永城飾），黑化過程依然是那個套路，家人被殺，十數年後知道真相，卻發現那個供讀教學的人就是殺父真兇，於是千方百計想為父報仇，最終黑化，殺死最愛的人，以及兄弟反目。基本上由第21集洪永城懷疑父親被李成昌殺死，再選擇與許千盈（鄧佩儀飾）復合後，已經可以預計到洪永城會殺死李成昌與鄧佩儀兩父女。睇星期一集數已經估到星期五的劇情，還談什麼懸念性和吸引力呢？

第21-25集「集中火力」在感情線上。（《陀槍師姐2021》截圖）

下星期結局周應該會講「兄弟情」。（《陀槍師姐2021》劇照）

如果洪永城黑化了，下星期劇情大概會講他和劉達華兄弟反目，再被陳豪和宣萱兩個主角乘之於法。這個套路雖然行之有效，但可否給點新意呢？為什麼不可以洪永城殺死了主角在內所有朋友、親人？正義不一定需要必勝的。

感情線太多，令主角線失焦。（《陀槍師姐2021》截圖）

估唔到許紹雄都有感情線。（《陀槍師姐2021》截圖）

感情線過多易失焦

感情線幾乎是劇集中不可或缺的元素，除可以豐富劇情之外，也可以令角色更加立體感。生死別離，為愛奮戰，爭風呷醋，也可以加插一些性感場面，同時都可為劇集增加一些話題性，但《陀槍師姐2021》的感情線似乎太多，宣萱，陳豪和陳庭欣，洪永城、鄧佩儀和羅子溢，鄭俊弘和何依婷，就連陳豪的上司許紹雄（韋展超飾）都有一條翁珠迪（陋嘉兒飾）的感情線，張彥博和林穎彤又有，到底是《陀槍師姐2021》是大雜燴式浪漫愛情片，還是警匪電視劇？如果劇集定義為警匪電視劇，就應該集中火力講主線，畢竟30集的集數篇幅有限，太多感情線只會分散觀眾注意力。

如果劇他定義為警匪電視劇，就應該集中火力講主線。（《陀槍師姐2021》截圖）

演員重複性太高影響煲劇體驗

不過劇集的最大問題，還在於演員重複性太高，例如滕麗名就同時出現在八點時段的《愛回家開心速遞》，《殺手》播完不足半年，陳豪又再次擔任主角，同劇還有「萬年社團大佬」李成昌，四個月前的《C9特工》有黃建東，11月份的《木棘証人》又有羅子溢，12月份的《使徒行者3》又有洪永城等等，整年下來播出的劇目雖然不同，但演員表幾乎一樣。不是說他們的演出有問題，而是觀眾實在見得多次，容易產生錯覺，認不到他們的角色身份，因而影響煲劇的投入感。

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