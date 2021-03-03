失憶24小時｜郭晉安譚凱琪藕斷絲連　感情最可怕嘅殺手係不信任？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-03 20:00

在TVB劇集《失憶24小時》中吳耀中（郭晉安飾）爛賭成性，大話連篇，令Maya（譚凱琪飾）無法忍受，決定離婚，但因為囝囝一哥（方哲翷飾）的關係，這對離婚夫妻依然藕斷絲連，吳耀中更希望與老婆復合。不過當夫妻之間失去信任，這段感情還能不能挽回呢？

吳耀中（郭晉安飾）爛賭成性，大話連篇，令Maya（譚凱琪飾）大失所望，決定離婚。（劇照）

不過因為Freeya（王君馨飾）的睡衣在吳耀中屋企出現，蒙一言（譚俊彥飾）甚至找上門，令Maya懷疑吳耀中偷食。為了擺脫「亂搞人妻」的罪名，吳耀中竟然將自己綁架蒙一言的事實全部向老婆坦白，但無論他點解釋Maya都不信。因為吳耀中無數次的大話令夫妻感情已經陷入僵局，正如Maya所講：「我真係受夠喇，我唔想再去諗你邊句講真邊句講假呀。」

無數次的大話令夫妻感情已經陷入僵局，就算吳耀中講真話都冇人信。（劇照）

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Maya與吳耀中過往曾有美好的回憶，但這段感情的所有美好都在吳耀中一個又一個的大話中被磨滅殆盡。當Maya見到吳耀中與Freeya的合照時，她已經先入為主地認為兩人有私情，無論吳耀中點樣解釋，她都覺得對方在講大話：「你成日講大話，講到自己講咗乜嘢你都唔知呀，我信一成都死啦。」無論是情侶還是夫妻，當兩人因為信任問題出現摩擦，就會直接破壞這段感情。感情中最可怕的殺手就是不信任，原本夫妻之間的感情就應建立在相互信任的基礎上，如果兩人之間每天都互相猜疑，擔心對方有事隱瞞，就會傷害彼此的心。

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之前儲落嘅心軟、同情、改觀，一鋪清袋。（YouTube影片截圖）

劇中雖然Bonnie（吳沚默飾）經常說要介紹男士給Maya認識，但她深知Maya未能完全放下與吳耀中的感情，但經過Freeya這件事後，Maya已經死心：「與其成日要擔心佢係咪講大話，為佢激心，不如就忍痛啲，乾脆俐落，冇期望就唔會有失望。」知錯能改是好事，但若然另一半犯了錯還不知悔改，只會令人一次又一次地失望，人有慣性，重蹈覆轍實不難預計，當失望的次數到達了一個點，只會換來徹底死心。繼續將就走下去，只會苦上加苦。畢竟夫妻之間互相信任，才能保持兩人的感情穩固，所以信任在夫妻之間是必須要存在的。

一次又一次的失望，換來的是徹底死心。（YouTube影片截圖）

夫妻之間應該互相尊重、坦誠相對，無論是喜怒哀樂，都應該主動地提出來與對方分享。如果夫妻每天都願意撥出時間去建立溝通，傾聽對方的心聲，夫妻之間的信任度就會隨着親密度的加深而慢慢建立。當感情因為信任感出現問題，應該是要誠實面對，而溝通其實是最好的信任感提升方式，可以透過詢問，讓對方降低疑慮。當謊言被拆穿，不如大方承認，讓對方知道說這次的謊是為了什麼樣的原因，拿出誠意，讓彼此的感情更增進，重新建立信任感才能令感情更久遠，令婚姻幸福、和諧。