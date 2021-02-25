失憶24小時｜湯洛雯成功減磅演醫生　「最索心理醫生」另有其人？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-25 20:32

湯洛雯（靚湯）與馬國明曾在2017年劇集《心理追兇Mind Hunter》中合作，兩人同樣飾演臨床心理學家，飾演情侶的他們更咀戲連場！相隔4年，靚湯在新劇《失憶24小時》中再度飾演心理醫生Dr.Nam，幫蒙一言（譚俊彥飾）找回失去的記憶。其實靚湯當年在倫敦大學學院正正是主修心理學，今次再演心理醫生對她來說絕對是沒有難度！

湯洛雯與馬國明曾在2017年劇集《心理追兇Mind Hunter》中合作，兩人同樣飾演臨床心理學家。（YouTube影片截圖）

靚湯在新劇《失憶24小時》中再度飾演心理醫生Dr.Nam，幫蒙一言（譚俊彥飾）找回失去的記憶。（劇照）

靚湯曾在接受訪問時透露，劇中的Dr.Nam不是大眾所認知的那種專業心理醫生的感覺，而是比較另類獨特。雖然靚湯在劇中沒有穿上醫生袍，但經常以風衣Look上陣的她就盡顯知性美。其實靚湯過往曾因體重失控一度超過120磅，但她在拍攝這部劇時已經成功減磅，重回顏值巔峰！不過有網民就認為過往有一位女星比靚湯更勝一籌，名副其實是「最索心理醫生」！

靚湯在拍攝這部劇時已經成功減磅，重回顏值巔峰！（YouTube影片截圖）

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