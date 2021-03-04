美女廚神Kit Mak麥潔兒墨爾本做地主：香港可能做幾世都買唔到

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-04 13:30

香港飲食作家兼烹飪導師、有「美女廚神」稱號的Kit Mak（麥潔兒）2009年在《美女廚房》（第二輯）擔任評判，與鄭中基的互動被指是節目精髓，因此為大眾所熟知，更連年接拍數個無綫飲食節目；無綫綜藝部近日變天，問起這個經典組合會否有機會重現，她就不置可否：「我覺得好多嘢都要Move forward，不知不覺已經12年前，我會想再嘗試唔同節目多啲，佢哋如果有新嘅節目留返畀啲新人。」

香港飲食作家、烹飪導師、有「美女廚神」稱號的Kit Mak（麥潔兒）2009年在在《美女廚房》（第二輯）任評判，與鄭中基的互動被指是節目精髓，因此為人所熟知。（網絡圖片）

至於會否與鄭中基在YouTube頻道《機動電視台RTV》上合作？Kit Mak則說：「有緣就可以，大家角色都唔同咗，佢做咗好爸爸，我就變咗個師奶，夾埋可能更加放。」談起近日在ViuTV《開運旅神團》亮相，Kit Mak亦拍過兩家電視台節目，問起兩者的比較，她說：「好耐冇同TVB合作過，ViuTV幾好、製作組好年輕、好有活力，大家有商有量，會顧及埋你嗰邊點樣做，亦都好講求細節令成件事更好。」

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Kit Mak投資有道，去年更在墨爾本買地建屋，正式成為「地主」，她就視此為長遠投資：「香港雖然而家市道差，但作為投資嚟講都偏貴又好細，可以探索下唔同地方，相對嚟講同一價錢四百零萬，已經買到四、五千呎，喺香港可能做幾世都買唔到，相對門檻低好多，我對呢方面好有興趣。」她又透露曾經在香港擁有物業，可是現時卻寧願租樓：「我覺得樓價太過瘋狂。」至於會否有移民的想法，Kit Mak就表示：「到時先諗，始終個根喺香港，亦都要考慮好多嘢。」

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