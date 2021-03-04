小妹妹見SHINee五人變四人大呼不解　珉豪溫暖答：鐘鉉是個好叔叔

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-04 18:15

韓國男團SHINee成員鐘鉉於2017年因抑鬱症離世後，組合以四人組活動，去年溫流、Key和珉豪正式退伍，與忙內泰民合體推出第七張專輯《Don't Call Me》回歸樂壇而備受注目。近日他們分別與四名小朋友拍片回顧出道以來至今的表演舞台，其中一名11歲小妹妹見到SHINee於2018年時突然由五人變成四人時問到：「為什麼有一名不見了？」面對小朋友的童言無忌，珉豪以溫暖的言語回應對方令不少粉絲大感心酸。

SHINee近日推出第七張專輯《Don't Call Me》回歸樂壇。（SM Entertainment）

SHINee於2008年出道，至今已經出道踏入第13年，影片中的四名小朋友都於他們出道後出世因此並不認識他們的音樂，溫流、Key、珉豪和泰民都親切地逐一為他們介紹曾推出的主打歌。播放到SHINee於2009年憑《Juliette》奪冠軍歌鐘鉉大哭的畫面時，珉豪身旁的11歲小妹妹感到好奇問道：「他是誰啊？」珉豪小心翼翼告訴她：「他是叔叔的成員，鐘鉉叔叔。」

（YouTube：odg）

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播放到鐘鉉離世後SHINee首次以四人組回歸樂壇的《Good Evening》時，這名11歲小妹妹立即就發現出五人組合突然變成四人組合的事實，並問珉豪：「啊！有一名不見了？」珉豪聽到之後停頓了幾秒，溫柔地回應道：「是啊，有一名不在了。」小妹妹繼續追問：「誰啊？為什麼？他離開（團體）了嗎？」珉豪思考了一番該如何解釋鐘鉉的離世，最後僅表示「嗯...那是鐘鉉叔叔...他...因為生病了身體不舒服。」小妹妹就恍然大悟：「啊～那他就不是壞叔叔了！」珉豪見到小妹妹的反應，溫暖解釋：「對，他不是壞叔叔，他是個好叔叔呢。」事實上，雖然SHINee在鐘鉉離世後面對過不少提問，但如此單刀直入的問題卻是第一次，因此這段對話火速在網上瘋傳，並大讚珉豪的回答非常成熟又得體，希望大眾記得的鐘鉉都是他最好的一面。

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有網民指出，過去不少偶像離開團體的原因都不外乎醜聞、與成員不和、甚至乎紅了以後想單飛，所以離隊的人之後都常常被罵是不顧團體死活的「背叛者」，因此可能在小朋友心目中都會認為離開團體的人都是「壞人」，難怪小妹妹當下就有「壞叔叔」的概念。

SHINee於2008年出道，至今已經出道踏入第13年。（YouTube：odg）

SHINee於2018年以四人組回歸樂壇。（YouTube：odg）

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