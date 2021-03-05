越南醜男求職大受打擊　花13萬改頭換臉變身美男子震驚網民

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-05 08:00

整容愈來愈普遍，不過就不是人人有勇氣去做。根據越南《Kenh14》報道，有一名25歲、長得奇貌不揚的男子，因為見工時被僱主嘲笑外表，又經常求職失敗，決定整容，不惜一切逆轉人生。

整容後的杜文奎好有自信。（Facebook圖片）

這名叫杜文奎（Đỗ Quyền）的越南男子，在「TikTok」分享自己的整容經歷，他表示整容是因為自己外表長得不好看，也因而找不到工作，更在一次面試中，被僱主當眾嘲笑樣子。事實上，他本身的眼睛小、鼻樑扁平、嘴唇厚。於是，他花了4億越南盾（約13萬港幣）做整容手術，本身家裏環境不好的他，花光積蓄做手術。杜文奎先後接受了9次整容手術，包括隆鼻、下巴植入、割雙眼皮、牙齒美白、豐唇等。手術後的他，皮膚白，五官深邃，似是改頭換臉一樣。

點擊下圖看杜文奎整容前後的照片︰

杜文奎指，當他手術後回到家，甚至連親生父母也差點不認得他。不過他因變得靚仔而感到有自信，也找到了一份化妝師的工作，又兼職做網紅。他因此改變了對「美」的看法，認為：「只要你望到鏡子中的自己，會感到開心，那就可以算是美。」

同場加映︰盤點25位熱愛行山的女藝人穿搭 陳嘉倩着T-shirt一樣成功出位！

盤點25位熱愛行山的女藝人穿搭 陳嘉倩着T-shirt一樣成功出位！