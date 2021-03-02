安樂蝸｜25萬裝修507呎屋好抵玩　海洋做主題用色混亂唔多襯？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-02 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓邵展鵬到訪一間507呎的單位，屋主熱愛大海，親自設計「海洋之家」。

單位以海洋為主題，有很多藍色元素。（《安樂蝸》電視截圖）

單位是父母和女兒一家三口的居所，單位是典型的兩房間隔，由戶主親自設計，在家裏不同地方加入海的元素，以藍色為主，客廳有水影花紋的特色牆和船舵天花燈等等。另外，屋主為減少浪費，所以保留廚房原本設計，只是拆了門，打造成開放式廚房，廚房的廚櫃是灰色，撞藍色的主調。

客廳有水影花紋的特色牆和船舵天花燈等等。（《安樂蝸》電視截圖）

廳有小朋友遊戲區，連地上也放了水影圖案地墊，貫徹海洋主題。小朋友的房間，用色較淺，但都有海洋元素，加上海星圖案窗簾等作佈置，感覺非常歡樂。主人房方面，用了深藍色的牆身，上面有好似閃粉的效果。因為是屋主親自設計的關係，裝修費只用了25萬。單位設計全是符合屋主的喜好，不過藍藍綠綠看上去用色混亂，而且也不似有500呎。

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