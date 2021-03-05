乘風破浪的姐姐2｜陳妍希遭淘汰　楊丞琳踢館成功不捨：非常難過

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-05 22:15

台灣藝人楊丞琳終於加入內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，將同曾黎﹑蘇運瑩組團參加踼館賽。節目今（5日）播出，她們將表演唱跳《BOOM蹦》，熱力四射的表演贏得不少觀眾喜愛，最終踢館成功爭取了一個晉級名額，而其好姐妹陳妍希就慘遭淘汰，令到楊丞琳非常不捨在鏡頭前流淚。

楊丞琳組團踼館 。（影片截圖）

身為踼館參賽者楊丞琳一組可以挑選兩組姐姐作挑戰，於是她們就挑選了周筆暢組同那英組。帶來歌曲《BOOM蹦》的她們在舞台上熱力四射，除了又唱又跳之外還加上了RAP，整段舞蹈整齊劃一有力量感，看到姐姐們同觀眾都拍案叫絕。最終她們奪得793票只贏周筆暢組（774票），那英組865票，所以她們只奪得一個晉級名額，最後因為楊丞琳的分數比較高只有她晉級而已，曾黎同蘇運瑩就被淘汰。

整段舞蹈好型。（影片截圖）

而作為「破浪組」的陳妍希組，因為只贏了周筆暢組所以她們當中扣除了一個淘汰名額，只有兩位名額會被淘汰。其中一位就是陳妍希，另外一位就是賈青，對於自己被淘汰陳妍希顯得非常不開心：「我還是非常熱愛表演的，我可以為它付出我的所有的時間努力跟精力。我覺得公演的舞台對我來說就是每次辛苦的練習，然後一遍遍練，然後到真的能夠把那些動作都雖呈現出來在觀眾面前，那種滿足感真的是很大的。」

陳妍希慘遭淘汰。（影片截圖）

對於好姐妹被淘汰，楊丞琳亦第一時間感到意外，更忍不住在鏡頭前流淚：「完全意料之外，整個人因為看見走進來的人沒有她這件事情，我好像在那之後我都覺得，我的靈魂不在那個場地。她的離開讓我非常難過跟不捨，因為我知道她有多努力，而且她有多想要進步，多想要就像她在台上說的，她想要當一個好的表演者，她不應該這時候離開的。」還想像如果她們是一組，應該會擦出火花，可惜這一幕已經不會在節目出現。

楊丞琳不捨陳妍希。（影片截圖）