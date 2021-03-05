家居．築則｜獨立屋有黑色型格設計　再撞Pop Art風十足藝術館

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-05 13:00

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些特色單位，最新一集帶大家參觀一間獨立屋。地下一層用黑色做主調，在黑色的底色上加不同點綴。再加上不同的特色設計，每個區域都有新感覺。

整間屋好有型。（《家居．築則》電視截圖）

地下的一層主要用黑色，例如撞了黃色的梳化。廚房伸延至客廳的黑色櫃除了有儲物功能外，同時連貫設計，又將客廁和工人房隱藏。到處都是黑色返計，有黑色的地板，連廚房也有黑色門框玻璃摺門隔開油煙。設計師加白色和灰色點綴，主要走工業風。而一打開客廁門，又是另一個驚喜，用了鮮艷的顏色，原來想以「pop art」感覺為主，洗手盆、座廁和沖涼都分開空間。

懸浮樓梯、花花牆和大吊燈，夠新鮮。（《家居．築則》電視截圖）

而通往二樓的是一條懸浮樓梯，非常特別。之後就見到畫滿花的牆壁和大吊燈，潮得來又有氣派，加上掛畫，像是一個「art gallery」一樣。二樓以房間為主，走廊牆身和房門都貼了牆紙，三間房以各自喜好設計。主人房以灰色同胡桃木做主調，加上不規則吊櫃和一樣線條的地台。而女兒房都有不規則，兒子房就以藍色為主。

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