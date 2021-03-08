失憶24小時．短評︱劇情鬆散節奏太慢　郭晉安戲份減少即流失觀眾

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-08 12:00

無綫（TVB）劇集《失憶24小時》已經播出超過一半，本周五集的劇情與前兩周相比明顯鬆散，作為主線的綁架案未有太大進展，甚至有種拖戲的感覺，而飾演吳中的郭晉安戲份相對減少，令整部劇失色不少。

吳中（郭晉安飾）出場少咗。（劇照）

其實在本周的頭兩集出現了不少關鍵線索，先是伊雲思（張達倫飾）將一大袋錢藏在吳中屋企廚房的天花板，令人聯想起他之前種種可疑行為，包括臉上的抓痕、用來迷暈人的「糖水」等等，而蒙一言（譚俊彥飾）爸爸Peter（姜大衛飾）偽造錄音、偷走設計圖賣給Ted（黃建東飾），可見他們都相當可疑。照計劇情應該繼續捉住觀眾猜謎的心態，但可惜之後幾集開始偏離主題，穿插了過多的感情戲，容易令觀眾失去追看的意欲，而以全劇27集來算，還有12集才大結局，但劇情兜兜轉轉依然未能更進一步，節奏太慢。

伊雲思（張達倫飾）收埋幾百萬，相當可疑。（YouTube影片截圖）

Peter（姜大衛飾）處心積慮要搞垮蒙一言（譚俊彥飾）間公司，仲逼佢放低香港嘅一切搬去台灣，究竟為咩呢？（YouTube影片截圖）

作為綁架案事主的蒙一言，經歷了發現假錄音、設計圖被盜用、未能與Freeya（王君馨飾）見面講清楚、發現贖金並非Peter所付，其實這一切都與綁架案緊密連繫，雖說這些細節都是為了留下懸念，但在處理上就講到「東一忽西一忽」，故弄玄虛的手法容易造成錯覺，令觀眾摸不着頭腦，睇到最後都是一頭霧水。

蒙一言搞咗一大輪都係搵唔到老婆。（YouTube影片截圖）

而郭晉安本周的戲份明顯不及前十集多，而且他的戲份主要集中在與Maya（譚凱琪飾）的對手戲上，兩人為了Freeya而爭吵、Maya因突發性心臟病入院、吳中苦苦哀求，這些發生在吳中身上的瑣事都與綁架案無關聯，可以說他的情節已經脫離主線，即時令到整部劇的緊張感被大大削弱。若然綁架案這條主線只圍繞着譚俊彥一個人而展開，將所有重點都放在他身上，明顯感覺到不夠力，必須要有安仔撐住，才可以相輔相成，達到更好的效果，總體來看，本周的觀感不及前兩周，笑位不足之餘，懸念亦不夠，容易流失觀眾。

吳中的戲份主要集中在與Maya（譚凱琪飾）的對手戲上，關於他的劇情已經脫離主線，令整部劇的緊張感被大大削弱。（YouTube影片截圖）

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