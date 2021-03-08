婆婆和媽媽｜侯佩岑母做小三萬般皆是命？命理師：根本冇小三命格

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-08 14:30

台灣女星侯佩岑和媽媽林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》中促膝談心，卻因為提及過去當小三的塵封過往，被觀眾批評「在別人傷口上撒鹽」。侯佩岑因引發紛擾發文道歉，但網友仍持續反彈，甚至號召抵制侯佩岑的代言商品、抵制拒看節目。命理師沈嶸感嘆，侯佩岑從媽媽的角度出發，所以心疼媽媽一路以來承受委屈，確實想透過節目中的溫情效果，淡化大眾對往事的觀感。

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林月雲是70年代著名演員，年輕時是超級美人，被中視捧作當家花旦。她演出過《何日君再來》、《海水正藍》、《大三元》等電影，卻讓不倫戀情成為人生中的另類代表作。她2段感情都是介入閨密家庭，包括製作人侯世宏、建商邱嘉雄，都是姊妹淘的老公，時至今日遭網友譏諷是「地表最強小三」。

林月雲在節目中哽咽對侯佩岑道歉：「只要你不受傷就好。」卻沒有對侯家、邱家人有任何表示，讓觀眾無法諒解，畢竟她曾重重傷害這兩家人的感情。許多小三都認為「在感情中不被愛的才是第三者」，沈嶸坦言，林月雲當年糾結的是懷上侯佩岑後，侯世宏沒有兌現承諾離婚娶她，所以是侯世宏違背誓言在先。

林月雲是70年代著名演員，年輕時是超級美人，被中視捧作當家花旦。她演出過《何日君再來》、《海水正藍》、《大三元》等電影（《婚姻大事》劇照）

有了侯世宏的例子，林月雲對邱嘉雄不再堅持一定要走入合法婚姻，只想與邱嘉雄平凡安穩度日。因為在上流社會中，富商身邊總不乏紅粉知己，林月雲也就自然地過上形同二房的日子。先前林月雲回首感情路，曾說出：「萬般皆是命，半點不由人。」將一切歸咎於命運。

沈嶸多年來在幫客戶解惑的過程中，看遍正宮與小三糾結。她不認同所謂的「小三命格」，直言那是把不倫行為合理化的說詞：「其實會去介入別人家庭當小三的女人，都有非常重的不良業力，自身的修為品德不合格，才會做出不合道德倫理的事。」沈嶸建議，林月雲最好還是向正宮們懺悔道歉，並請求對方的原諒，讓這段因果關係做個了解。

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