在香港，找一間唱片行，與在主流找一把空靈感的聲音，一樣難；缺的，從來不是有心人，而是空間。 90後香港女生楊碧琪（Becky）憑着一把空靈感的聲線，去台灣參加歌唱比賽節目《聲林之王2》，與林宥嘉合唱一曲《致姍姍來遲的你》爆紅，影片點擊率至今已破200多萬，令林宥嘉也笑言多得Becky的「帶挈」。 從素人到創作歌手，在幽幽的音樂下，原來乘載着Becky受過情緒困擾的過去。

Becky參加《聲林之王2》而令人氣上升，國語甚好的她，不少人都不知她原來是位香港女生。（高仲明攝）

相約Becky在觀塘一間黑膠唱片行見面，她踏進門第一句便說：「嘩，好正呀！」其實筆者在看《聲林之王2》時，Becky一開聲，熒幕中的林宥嘉雙眼發亮，而我同樣心想着「嘩，好正呀，她一定可以紅（在台灣）。」身為香港人，當然想香港擁有更多元化的聲音，但偏偏在香港主流久久沒有出現像Becky的歌聲。

當時香港沒有歌唱比賽，作為一個素人想成為歌手最簡單的方法便是由比賽開始，因此我便去（馬來西亞和台灣）比賽。 楊碧琪（Becky）

Becky 曾患上抑鬱症。（高仲明攝）

香港被迫做「正常人」？

香港充斥很多「正常軌道」，讀書要進「八大」，工作便要「朝九晚五」。做創作就算音樂界，不走主流、一旦與他人不同，便會被標籤「不正常」，在不少人眼中更是「乞米」。Becky不只音樂非主流，更坦言患上情緒症病，成為「不正常」中的「不正常」，但其實根據政府統計，單在香港，已超過30萬人患上此病。

「最抑鬱的時候對所有事和人都好麻木、提不起勁，失去生活的動力，明明沒有傷心但每一刻都控制不了地哭，離開不到自己的房間，連上廁所都有困難。 」回想4年前，Becky還是一名從事網媒的「打工仔」，生活受到壓力，每天在公司對着電腦，找不到滿足感和使命感，覺得只是在應付現實，一直執着找個人生意義，令她面臨抑鬱症再次復發，多次閃過要了結生命的念頭，最後她看醫生求醫，同時也發現死是解決不了問題。

導致抑鬱的情緒出現原因有很多，不是三言兩能解釋，不過生長在被標籤、受壓的環境下，難免會出現負面情緒；但正常與不正常，到底由誰去定義？

Becky 擁抱情緒，希望用音樂療癒同路人。（高仲明攝）

如果我們都「不正常」，不如學習擁抱情緒

多得朋友24小時的陪伴和寄情音樂，現在的Becky給人感覺總是活潑樂觀，但她卻說：「我的抑鬱症並沒有痊癒，只是看甚麼時候復發。」身為山羊座的她，腦海中有很多思緒，她指一但開啟了悲觀的區塊，從此便會在這裡，不能磨滅。

很多人對於「疾病」，都執着於令它痊癒，希望做回一個「正常人」，Becky卻順自己的情緒起伏，寫作更多音樂療癒人間：「社會充斥着太多『這樣才是正常』的聲音，我願意分享自己的故事，讓他們發現社會中還很多與你相同的人，得到共鳴、被理解。」

我究竟在做甚麼？人生流流長，應該甚麼都試試，我不想工作到死。 楊碧琪（Becky）

Becky不甘向現實低頭，決定裸辭。（高仲明攝）

決定離港一博 參賽尋找人生意義

當時面對壓力如山大，Becky把心一橫決定裸辭，與朋友到馬來西亞參加《The Voice 決戰好聲》，並唱入最後8強，她形容一切都是誤打誤撞：「本來是陪朋友一同參賽，怎料就像電視劇般發生，選上了我；因為比賽，我認識了音樂圈的朋友，與他們參加音樂節，也開始自創歌曲。」自此，Becky開始創作和找尋比賽參加，希望歌聲可以療癒世界：「我都不知道《聲林之王》如此火紅，當時膽粗粗便去參加了。」

憑感覺、不按牌理出牌的Becky，一切就像命中注定，到不同地方嘗試，走出自己的路，現在台灣唱片公司找上她了，歌手9m88也大讚她：「妳的聲音就是武器。」

誰把我丟進 黑暗中／被困在現實 的黑洞／要怎麼掙脫 謊話 嫉妒 背叛 掠奪 這命運漏洞 《偽裝》

輕快、舒服的編曲，配上暗黑、諷刺的歌詞便是「碧琪出品」，就像安慰人時，用一些動聽的說話讓人聽得入耳，總不能每次都用「激將法」的Heavy Metal。Becky深信音樂就是一種能量，決定用這媒介讓情緒得以釋懷，也希望幫助到更多的人，世界或許會好一點。

+ 4 + 3 + 2

情緒或許很可怕，但嘗試擁抱它，終有一天，你的世界可能不一樣。

而作為身邊人，我們只要多一點點行動，別說拯救生命這麼偉大，只少提供他們一個喘息的空間。

如果你還沒聽過Becky的歌聲，如先聽聽她與林宥嘉爆紅合唱的《致姍姍來遲的你》＝＝＞