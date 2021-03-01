Rain、金泰希愛巢首公開　 3,700萬大屋裝修竟然極簡陋

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-01 18:30

日前Rain帶着經理人一同參與節目《全知干預視角》，兩人搞笑的互動有趣外，Rain首次公開與金泰希愛巢也成為焦點。由於Rain和金泰希婚後非常保護私生活，因此這次只公開其中一層已立即惹來網民關心。

Rain和金泰希婚後首次公開愛巢。（la cloud）

Rain今集只公開了位於梨泰院大屋的一樓，可見當中放滿了單車機等健身器材，亦有一面牆裝上鏡子，相信是方便Rain日常運動及練舞之用，亦有一個小空間擺放金泰希的瑜伽用品，可見夫妻都相當注重運動。講到一樓最有睇頭的地方，必定是兩個高至天花的酒櫃，以及擺放兩人各項大獎的陳列架，但展示的地方則較低調。

Rain和金泰希大屋一樓意外地相當簡陋！（MBC）

兩個高至天花的酒櫃最有睇頭。（MBC）

按圖睇Rain、金泰希大宅一樓內部：

+ 14 + 14 + 14

可能觀眾會想像Rain和金泰希的大屋會走豪宅路線，但從節目中可見，家中就只有梳化、鋼琴、電視和茶几等簡單家具，與一般家庭無異。細心的話更可以留意到，Rain愛巢一樓的天花竟然沒有特別裝修，加上白光的光管仿如工廠大廈單位一樣，設計可說是相對簡陋。不過下集預告中見到Rain在家下廚的片段，相信會有更多愛巢的內部公開。

下集預告中可見，Rain廚房裝修似乎比較似豪宅。（MBC）

順便睇埋Rain日常乘搭的豪華休閒車：