侯佩岑傳收千萬上節目　媽媽談小三情史被鬧　經理人公司爆真相

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-10 13:51

台灣藝人侯佩岑最近帶上媽媽林月雲﹑老公黃柏俊上內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》，沒想到在最新一期節目中林月雲大談過去兩次做小三的情史，母女二人更在鏡頭前爆喊，惹來廣大觀眾不滿，認為她們根本在二度傷害受傷家庭。

侯佩岑罕有地帶同媽媽上節目。（《婆婆和媽媽2》微博圖片）

而外傳侯佩岑罕有地帶同家人出鏡，主因是節目開出的酬勞非常吸引，傳出收6500萬元新台幣（約1700多萬港元）。而台灣著名主持人劉寶傑亦在節目《關鍵時刻》中談起這件事，他非常激動表示：「你把你家的家醜在台灣也就算了，你把你家的家醜竟然拿到中國大陸去播，你為了6500萬你臉都不要，你臉不要也就算了，那別人還要臉。」連資深傳媒人粘嫦鈺亦對此事感到驚訝：「我看到她們去上這個節目，去講這個事情，把當年她媽媽二度當小三史講出來，就是為了這個6500萬。我跟你講我只有八個字，我瞠目結舌，搖頭唳嘆息，我都看不下去。」

林月雲講到流眼淚。（影片截圖）

劉寶傑同粘嫦鈺亦對事件作出批評。（影片截圖）

眼見事件愈演愈烈，侯佩岑日前亦有在facebook寫下長文，揚言帶同媽媽上節目只是想留下更多美好回憶而已，沒有想要傷害任何一個人。近日，其經理人公司亦針對酬勞一事作出回應，強調內容同事實是有出入的，金額過於誇大不實，希望大家不要惡意曲解放大。

侯佩岑的經理人公司強調金額過於誇大不實，希望大家不要惡意曲解放大。（《婆婆和媽媽2》微博圖片）

現年70歲的林月雲曾是台灣中視當家花旦，但先後介入著名製作人侯世宏同讚泰集團已故創辦人邱嘉雄的婚姻，且同兩人的元配皆是閨蜜。另外，在同侯世宏未婚先孕就誕下侯佩岑，二人分開之後她才同邱嘉雄展開長達逾30年的不倫戀，甚至繼承了對方大部分遺產，反觀髮妻蔡貴照要靠宗教信仰，來彌補感情創傷。