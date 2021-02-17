金剛女友揭民宿破壞事件簿　血染床單M巾黐牆　衝擊畫面嚇窒網民

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-17 18:31

台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）近年來努力享受生活，前陣子到墾丁打工換宿，體驗全新人生，去年底更入籍恆春，成為真正的恆春人。她除了兼顧演藝事業，最近還拍片當起YouTuber，近來邀請民宿業者暢聊驚遇奧客的辛酸史，也藉此機會呼籲民眾，平時出遊住宿時應互相尊重、體恤房務的辛苦，切勿刻意破壞屋內環境。

小嫻坦言，過去和男友金剛曾經想過要開民宿：「可是因為我們在這裡待久了，然後我們認識了一群民宿業者的朋友，我們才發現其實做民宿沒有那麼容易。」於是，她近來邀請4名在墾丁開民宿的業者登上她的YouTube頻道，暢聊其中的辛酸血淚。

台灣最美的風景是人？金剛女友小嫻拍片揭「民宿破壞事件薄」 M巾黐牆未係最恐怖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一連串誇張案例，令小嫻聽了崩潰直呼太可怕，也聽民宿業者感到相當心疼，希望大家彼此要互相，金剛也說：「我覺得真的是要將心比心。」小嫻也好奇提問，有什麼地方是客人能夠做、同時能讓房務輕鬆一點的？業者則表示，每個房間都有附垃圾桶，只要把垃圾丟進垃圾桶，看似平常的動作，其實就可以幫房務人員省下許多時間。

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