撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-02-17 18:59

藝人金剛最近在女友小嫻的YouTube頻道，邀請了四位在台南經營民宿的老闆，分享遇到過的客人恐怖行為。當中包括有正妹竟然將用過的衞生巾（M巾）貼在牆上，還有客人在床上留下大便，不過比起這兩件事，還有一件事最令民宿主頭痛！

金剛（右一）與女友小嫻請來四位經營民宿朋友分享遇到過的「西客」行為。（小嫻黃瑜嫻YouTube頻道）

四位民宿業者三位「打格」一位以真面目示人，其中一位業者講到最痛苦、令她最煩惱的一次經歷，是一位客人不但弄得到處是血，還因為一件事令她被鄰居責罵一小時👇👇👇即看四位民宿主講7件恐怖經👇👇👇

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金剛：房費是你自願付的

小嫻於短片中「自首」，表示自己有一次染髮後，用毛巾包著頭，沒料到把毛巾弄黑了，於是寫字條道歉。金剛就笑稱自己做過最差的「西客」行為，是帶走了民宿的洗衣袋。金剛在短片中告誡住客：「這個房費是你自願拿出來，你自願付的，他們（老闆）沒有逼你們，所以你們不要拿這個當藉口說『我有給你錢啊！』這個是不對的。」

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一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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