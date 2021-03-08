安樂蝸｜38萬裝修190呎單位走工業風　善用五個窗台盡顯心思

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-08 19:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓彭翔翎到訪一間只有190呎的蝸居，雖然屋仔細細，不過經設計後，加入北歐工業風，好有格調。

開放式廚房好細。（《安樂蝸》電視截圖）

單位原則有兩房一廳，一廚一廁，不足200呎，更有5個窗台，所以比較擠迫。於是設計師拆去原本間隔，又利用窗台大變身，另外屋主要求將自己喜歡的卡通融入設計。其中一個特別之處，是一道貨櫃造型的鐵造大門，非常型格。而廚房就變為開放式，用上鋅鐵皮廚櫃，營造工業風感覺，不過空間所限，廚房的確超細。

雖然單位不大，但有設計和格調。（《安樂蝸》電視截圖）

此外，書枱一邊用鋼筋做層架，還有一張隱藏式的旋轉餐桌，拉出來後，就可以招呼朋友一齊玩和食飯。客廳處處有工業風設廠，如天花板的鉛水鐵燈喉、水泥漆特色牆和鐵線玻璃間隔，而廳用了水管燈，非常有心思。睡房用透明玻璃間隔，對比起廳，睡房用白樺木，感覺溫暖一點，而衣櫃刻有卡通人物，為屋主度身訂造。浴室一樣不大，但同樣有工業感重的水泥紋牆磚、黑色岩石臉盆，加黑色坐廁等，感覺型格。單位設計連裝修費是38萬，雖然單位「一眼睇晒」，不過經設計後，如果單位只有一至二人住的話，也算是舒適的家。

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