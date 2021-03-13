「翻版林心如」變躁狂媽媽　BB碌落地即崩潰　產後極速瘦身大對比

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 13:30

台灣女星趙孟姿2019年和許孟哲結婚後，去年七月生下寶貝女兒Doreen，10號她出席活動擔任一日店長，她透露寶寶目前八個月大，自招當媽後個性變得很急，只要寶寶一哭「就怪全世界」。

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她回憶寶寶六個月大時，半夜去上廁所，沒想到寶寶突然「碰」一聲，從床上跌到地板，她趕緊抱起寶寶，呆站在原地一分鐘，心想「我怎麼讓這種事發生！」她調閱閉路電視，發現她一離開，寶寶眼睛就立刻張開，找不到媽媽便開始扭動，不小心就滾下床。

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事後她傳訊息給許孟哲，當時人在外打球的許孟哲已讀不回，後來才知許孟哲當時是調閱閉路電視，並沒怪她，也很抱歉當時打球不在家，讓她一個人顧寶寶。

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趙孟姿説自己屬於急性子媽媽，常焦急到要老公「快點、快點」，讓許孟哲一度不習慣，不過她現在學會從容，找到當媽媽步調。

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