BIGBANG大聲神隱一年轉行冇人知？最新身份曝光　8個月瞞過所有人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-13 17:30

南韓天團BIGBANG在歷經隊長GD、太陽、TOP、大聲等人入伍當兵後，遲遲沒有官方活動，現如今所有人都已退下軍人身份，但依舊沒有合體計畫，成員僅限於在Instagram與歌迷互動，令粉絲只能熬著相思之苦。不過，在所有歌迷都不知情之下，大聲其實一直默默在耕耘Youtube頻道，由於他從未露臉，經營了近8個月只有80多名訂閱者，直到11日才被挖出，他早就轉行當起Youtuber的事實。

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大聲於2019年11月結束軍旅生活，但1年半以來彷彿銷聲匿跡，雖遲遲沒有對外公開的活動，但他其實默默地有動作，早在2020年6月於Youtube開啟個人頻道，但他一直都是以「D’splay」的身份在網路上活動，影片皆是他打鼓的題材，且只有背面與側面露臉，因此長達8個月的時間沒有被認出身份。

直到11日，大聲才被挖出「D’splay」的頻道，他也逗趣地貼出一則訪問影片，自稱「是BIGBANG大聲的粉絲」，並表示會透過頻道打造他與粉絲專屬的樂園，感謝歌迷一直以來的支持，影片中他刻意把鴨舌帽壓到最低、遮住五官，但最後仍獻上跳著BIGBANG歌曲《BANG BANG BANG》的福利，間接證實真實身份就是大聲，目前訂閱者已經飆到7萬多。

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此外，過去有粉絲在太陽IG提問「大聲最近在幹嘛」，他曾回覆「D’splay」，但當時大家皆沒看懂其中寓意，如今看來其實太陽早就洩露風聲。

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