乘風破浪的姐姐2 |容祖兒爆喊同隊友起爭執　陳小紜：你給我時間

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-12 23:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（12日）迎來第四場公演選隊員同小考PK戰。尤於容祖兒（Joey）在上一場比賽奪得最高分關係，所以其全員將維持不變並加入陳小紜同張馨予兩位姐姐。作為隊長Joey肩負的重擔非常大，就在大家討論進行分詞時，她同陳小紜出現嚴重分歧，兩人起爭執更講到爆喊，驚嚇在場不少姐姐同導師。

容祖兒這一組有九個人 。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

容祖兒在沒有選擇的情況下只能選李宗盛的歌曲《給自己的歌》，由於這一首歌被大家公認難度系數是最高的，所以在進行分詞時大家都討論許久。而陳小紜就覺得自己不是專業歌手，認為A段最適合自己唱，所以二話不說就舉手：「我想唱A，但是唱功好的她們必順唱難的 ，後邊的好多段特別難。」但Joey就覺得A段的難度其實比後面來得更難唱：「其實這首歌頭要開的很好,不能因為它比較低音，因為這首歌前面的感情輸出是真的需要很細膩的。」聽見Joey的說法，陳小紜似乎不滿：「我們練我覺得我們是可以唱得出細膩的感覺的。祖兒你相信我們可以的。」

大家分詞出現分歧。（影片截圖）

但Joey似乎總覺得A段不適合陳小紜，有一些委屈的表示：「我也不是那種很多意見的人，因為我都是非常讚同大家的選擇。但是這首歌的特性，我要跟大家分享的是它不單純是一首技巧的歌，它真的是有每一句話﹑每一個字﹑每一個呼吸它都需要大家去。其實我覺得這個部分這首歌，如果要我來選的話，高音比前面更容易。」

容祖兒兜覺得A段是比較難唱的，但陳小紜就不認為。（影片截圖）

當大家始終未能在分詞上達成共識時，就在同導師開會時再進行一次討論。沒想到此次討論亦達不成共識，更令二人出現更為嚴重的分歧。事關Joey在導師的建議下叫陳小紜現場演繹，看看唱出來的味道是如何的。沒想到陳小紜覺得不妥更在大家面前爆喊：「你給我點時間吧！可以嗎？那你現在讓我感受我唱不好，那我必定要改段。我不知道為什麼現在一定要逼我唱這個，在這麼多人面前。你知道我唱歌本來是不自信的，但你這樣子讓我暴露在大家面前。」

陳小紜開會講到喊。（影片截圖）

而Joey見到對方喊亦不好受，強調不是否定她：「現在不是否定你，就是讓大家感受一下。我也好累。」還不自覺喊：「我只是想把問題解決，因為除了演出我還是今天的隊長。然後我也不喜歡做這個醜人。因為我自己個人本身其實也是非常不會表達的一個人，我只是希望把問題解決。如果這首歌成績不好的，我也要負上這個責任，我不是想把你批評，如果我傷到你我對不起，但是我絕對不是這個的出發點，我也很想把這個歌完成的好，我沒有任何的私心。」最終還是未能找到最好的解決的方法，大家散會再商討。不少網友都覺得她們起爭執只不過是為團體好而已，未必是一件壞事。

Joey亦講到喊。（影片截圖）

睇二人爭執畫面：