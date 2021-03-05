乘風破浪的姐姐2｜受傷頂硬上唱跳超高水準　容祖兒組奪冠：無憾

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-05 20:39

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（5日）來到第三場公演，面對楊丞琳﹑曾黎﹑蘇運瑩帶來的踢館賽，姐姐們顯得擔心又害怕。其中容祖兒剛巧在這個時間點手部受傷，更令她非常害怕會拖累隊友，但最終她卻交出漂亮成績成為全場第一名令她非常感動，同時亦令人覺得不愧是樂壇天后，實力絕對是不容忽視的。

容祖兒是次身為隊長帶領大家奪得全場第一名。（影片截圖）

在訓練的過程中joey就被剪刀插中自己的手，令她手部逢了兩針。為了不影響團隊的訓練她亦沒有休息負傷上陣，一邊忍痛一邊訓練，亦令隊友們非常擔心。而正因為如此影響了她的比賽心情：「就是我會覺得很生氣是影響了自己的心情，也會不多不少影響到整個團隊。難過，老實說我常常會覺得我還是一個很多東西有做得不夠好的人，但是一直以來我自己就覺得大家已經把我標籤了一個名詞是我不容許我錯的。但是我在這裡所有的錯誤都給大家看得到，然後所有的那種不完美大家就看到。」害怕自己做得不夠好。

容祖兒手部受傷了。（影片截圖）

到正式上場時joey似乎將傷痛拋到腦後，忘我地又唱又跳《孤寂者》，更展現難度系數極高的手部舞蹈動作，將力度同量度發揮得淋漓盡致，整個團體整齊劃一，炒熱了全場的氣氛。雖然整段表演非常精彩，但面對張栢芝同那英合作帶來的《逆光》同樣地贏得不少觀眾愛戴，所以還未宣布結果之前她顯得非常緊張。

表演好精彩啊！（影片截圖）

待所有「乘風組」組別表演完畢之後，周筆暢組率先奪得774分排名最低，而張栢芝組就奪得865分排在第二名，第一名固然就是joey組奪得，一共奪得892票非常高，連張栢芝都表示是意料之內：「肯定的，她們第一名是肯定的。」所以她們全組人員是在安全的狀態，不需要淘汰任何人。

張栢芝都覺得是容祖兒一組奪第一。（影片截圖）

對於自己身為隊長取得勝利，joey就表示：「我覺得我能做的都做到了，我無憾了。因為今天我跟自己說一個都不能少。」看來joey說到做到是一位好強的對手。取得第一名所以楊丞琳組是沒有資格挑戰她們的。

楊丞琳只贏了周筆暢組。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

睇joey唱跳精彩畫面：