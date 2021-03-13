金草莓獎︱2020年度入圍名單曝光！羅拔唐尼唔做Iron Man冇運行？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 23:30

專門修理歐美知名紅星以及備受期待卻令人大失所望爛片的《金草莓獎 （Golden Raspberry Awards）》公布最新入圍名單，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）從Marvel英雄片畢業後與妻子聯手製作的特效冒險電影《怪醫D老篤（Dolittle）》不幸獲得最差電影、最差導演、最差男主角等6項大獎提名，是今年被羞辱地最嚴重的影片。

羅拔唐尼揮別了在漫威相當風光的11年後，去年初推出了重金打造的《怪醫D老篤》，無奈評價慘敗、票房也頗不理想，讓他才剛踏出事業新方向的第一步就踢到大鐵板。由於去年受到新冠肺炎疫情影響，美國戲院大都關門好幾個月、大片也延檔，因此金草莓獎破例讓改在串流影音平台推出的影片也可以加入角逐，去年相當轟動的波蘭情色片《禁錮之慾（365 dni）》也不幸被流彈射中，該片常被形容成「波蘭版《格雷的五十道陰影》」，而《格雷》系列影片亦曾受到金草莓的「愛戴」，每一集都被提名，因此《禁錮之慾》入圍最差影片、最差男女主角等獎，似乎不會讓人太意外。

過去金草莓獎最愛酸的阿當桑迪拿（Adam Sandler）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等人，今年照舊在入圍名單榜上有名，倒是不算常客的安妮夏菲維（Anne Hathaway）因《他的最後願望（The Last Thing He Wanted）》和《怪誕黑巫后（The Witches）》兩部評價甚差的影片登上最差女主角入圍名單，而從未被金草莓獎關注的Maggie Q和格蓮高絲（Glenn Close）分別因《謎·離島（Fantasy Island）》、《絕望者之歌（Hillbilly Elegy）》提名最差女配角，格蓮被看好今年有機會再獲奧斯卡提名，有可能會像珊迪娜布洛（Sandra Bullock）、艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）等一樣，同一年度囊括奧斯卡與金草莓獎的入圍，且更難得的是將是同一部影片的同一個表演。

其他包括《神奇女俠1984（Wonder Woman 1984）》被提名最差續集或重拍，片中的「豹女」姬絲汀慧（Kristen Wiig）提名最差女配角，姬蒂荷姆絲（Katie Holmes）、姬韓遜（Kate Hudson）也都被提名最差女主角，而布斯韋利士（Bruce Willis）提名最差男配角，前紐約市長朱利安尼因《芭樂特電影續集（Borat Subsequent Moviefilm）》入圍最差男配角等，顯示金草莓獎不放棄繼續調侃明星名人。

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