麥當娜從影35年6奪金草莓最爛女主角　疑籌拍自傳電影一洗衰氣

麥當娜（Madonna）即將重返電影圈？即使貴為歐美樂壇天后，麥當娜的電影之路卻始終不順，曾多次拿下金酸莓獎最爛演員獎。

日前麥當娜在IG PO出與奧斯卡金像獎編劇狄亞布蘿柯蒂一同寫劇本的影片，2人還討論麥當娜過往的演唱會服裝以及曲目，讓外界不免猜測，麥當娜這次很可能會將自己的故事搬上大銀幕。

麥當娜G擺上與奧斯卡金像獎編劇狄亞布蘿柯蒂（右）討論劇本的黑白影片，似乎宣告將重返影壇（IG@madonna）

即使麥當娜並未對外表示她到底計劃拍什麼的電影，但由於她的貼文有音符、錄音咪等的表情符號，再加上狄亞布蘿持續問她演唱會的經驗，令不少網友懷疑她可能要拍自傳電影，麥當娜曾拍過《肉體證據》、《新鐵金剛之不日殺機》等爛片，7度拿下金草莓獎，如今即將回歸拍電影，許多人都抱著有點幸災樂禍的心情，拭目以待。

歐美樂壇天后麥當娜屢獲金草莓獎提名，曾6度拿下金草莓獎最爛女主角、1次最爛女配角，破盡該獎項創立以來的記錄：

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麥當娜將於本月16日迎接62歲生日，也許是因為年紀漸老，她最近時常回顧年輕時期。她PO出一張剛來紐約闖蕩的青澀照片，強調自己當時沒有Youtube、Vine等社群平台，也沒有任何選秀節目，完全靠自己的努力打出一片天，如今許多同期歌手都早已退休，她卻仍是演藝圈大姊大，地位難以撼動。

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