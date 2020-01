金酸莓獎40周年迎首次電視轉播　奇諾李維斯、史泰龍都走唔甩？

奧斯卡頒獎典禮今年提早到2月10日就舉行,其他電影獎也被迫提前。往年無論宣布入圍、得獎都在奧斯卡前一天的金酸莓獎,為了慶祝40周年,決定發大嚟搞。不單止有望首度在電視上轉播頒獎,官網上還顯示獎項會在奧斯卡頒獎禮前一天才宣布入圍名單,可能在奧斯卡賽果塵埃落定後才會進行頒獎。

不過各方最關心的入圍名單,今年包括《變種特攻:黑鳳凰》(X-Men: Dark Phoenix)、《第一滴血:終極血戰》(Rambo: Last Blood)、《CATS》、《天魔特攻:血后的崛起》(Hellboy: Rise of the Blood Queen)等片的上榜危險最高,尤其是《第一滴血》,因為史泰龍(Frank Stallone)堪稱金酸莓獎創立以來最受「愛戴」的演員,入圍與得獎的次數「傲視群雄」,而該片上映後口碑和賣座均不理想,史泰龍很難逃過被「加冕」的命運。

按圖睇有望「加冕」今屆金酸莓獎最爛影片之選:

出人意表的是,去年大受各方歡迎、人氣再度回到巔峰的奇洛李維斯(Keanu Reeves),不幸有部《捍衛生死線》(Replicas)在年初於美國上映,評價頗為慘烈。由於金酸莓獎次次都拎最紅的影星開刀,奇洛絕對是他們不會想放過的「目標」,好在他去年其他作品大部份都叫好叫座,金酸莓還可以在消遣他之後讓他入圍「將功折罪、重返榮耀」特別獎,唔至於棒打落水狗。

奇洛李維斯主演的《捍衛生死戰》(台譯),講複製人,故事缺乏新意。香港直頭冇上(《捍衛生死戰》官方宣傳海報)

兩大奧斯卡得主馬修麥康納希(Matthew McConaughey)和安妮夏菲維(Anne Hathaway)再度攜手的《驚濤佈局》(Serenity),儘管片中他們都大騷身材、大賣性感,無奈電影票房、評價雙失利,只怕很難不被金酸莓「青睞」,兩人要有臉上無光的心理準備。

最後,樂壇小天后Taylor Swift雖然在《CATS》的出場並不多,因該片近來頗受抨擊而她又有廣大知名度,也會是金酸莓鎖定的「高危」一群,八卦媒體更盛傳她因該片反應不佳,遷怒當初說服她參加演出的工作人員,準備將他們踢出團隊。

八卦媒體更盛傳Taylor Swift因該片反應不佳,遷怒當初說服她參加演出的工作人員將他們踢出團隊(《CATS》劇照)

