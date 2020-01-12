金酸莓獎40周年迎首次電視轉播　奇諾李維斯、史泰龍都走唔甩？

奧斯卡頒獎典禮今年提早到2月10日就舉行，其他電影獎也被迫提前。往年無論宣布入圍、得獎都在奧斯卡前一天的金酸莓獎，為了慶祝40周年，決定發大嚟搞。不單止有望首度在電視上轉播頒獎，官網上還顯示獎項會在奧斯卡頒獎禮前一天才宣布入圍名單，可能在奧斯卡賽果塵埃落定後才會進行頒獎。

不過各方最關心的入圍名單，今年包括《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）、《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）、《CATS》、《天魔特攻：血后的崛起》（Hellboy: Rise of the Blood Queen）等片的上榜危險最高，尤其是《第一滴血》，因為史泰龍（Frank Stallone）堪稱金酸莓獎創立以來最受「愛戴」的演員，入圍與得獎的次數「傲視群雄」，而該片上映後口碑和賣座均不理想，史泰龍很難逃過被「加冕」的命運。

按圖睇有望「加冕」今屆金酸莓獎最爛影片之選：

+ 4 + 3 + 2

出人意表的是，去年大受各方歡迎、人氣再度回到巔峰的奇洛李維斯（Keanu Reeves），不幸有部《捍衛生死線》（Replicas）在年初於美國上映，評價頗為慘烈。由於金酸莓獎次次都拎最紅的影星開刀，奇洛絕對是他們不會想放過的「目標」，好在他去年其他作品大部份都叫好叫座，金酸莓還可以在消遣他之後讓他入圍「將功折罪、重返榮耀」特別獎，唔至於棒打落水狗。

奇洛李維斯主演的《捍衛生死戰》（台譯），講複製人，故事缺乏新意。香港直頭冇上（《捍衛生死戰》官方宣傳海報）

兩大奧斯卡得主馬修麥康納希（Matthew McConaughey）和安妮夏菲維（Anne Hathaway）再度攜手的《驚濤佈局》（Serenity），儘管片中他們都大騷身材、大賣性感，無奈電影票房、評價雙失利，只怕很難不被金酸莓「青睞」，兩人要有臉上無光的心理準備。

+ 3 + 2

最後，樂壇小天后Taylor Swift雖然在《CATS》的出場並不多，因該片近來頗受抨擊而她又有廣大知名度，也會是金酸莓鎖定的「高危」一群，八卦媒體更盛傳她因該片反應不佳，遷怒當初說服她參加演出的工作人員，準備將他們踢出團隊。

八卦媒體更盛傳Taylor Swift因該片反應不佳，遷怒當初說服她參加演出的工作人員將他們踢出團隊（《CATS》劇照）

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