【金草莓】《CATS》「眾望所歸」獲最多提名　《小丑》竟然有份？

本年度奧斯卡頒獎禮舉行在即，每年跟其打對台的「金草莓獎」（Golden Raspberry Awards）都會早一日舉行，但今年就改變玩法，到今日（9日）才公布入圍名單。

安妮夏菲維憑《圓美大盜》及《驚濤佈局》入圍「最差女主角」。（電影劇照）

劣評如潮的《CATS》獲「最差電影」、「最差導演」及「最差女主角」等9項提名暫時「領先」，曾獲奧斯卡最佳女配角的安妮夏菲維（Anne Hathaway）就憑《圓美大盜》（The Hustle）及《驚濤佈局》（Serenity）入圍「最差女主角」。

劣評如潮的《CATS》獲9項提名。（電影截圖）

本屆金草莓獎破天荒首次進行電視轉播，除了恆常獎項外，大會每年都會即興設立新獎，今年就有「金草莓得獎者翻身獎」，入圍的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、韋史密夫（Will Smith）及奇洛李維斯（Keanu Reeves）都曾經獲得金草莓獎。另外有望在奧斯卡掄元的《JOKER小丑》，就入圍去年增設的「莽顧人命及公眾財產獎」，相當無辜。

《小丑》入圍相當無辜。（電影劇照）

第40屆金草莓獎入圍名單

最差電影

《CATS》

《The Fanatic》

《The Haunting of Sharon Tate》

《A Madea Family Funeral》

《第一滴血：終極血戰》

最差導演

Fred Durst –《The Fanatic》

占士法蘭高 –《Zeroville》

Adrian Grünberg –《第一滴血：終極血戰》

湯賀柏 –《CATS》

Neil Marshall –《天魔特攻：血后的崛起》

最差男主角

占士法蘭高 –《Zeroville》

David Harbour –《天魔特攻：血后的崛起》

馬修麥康納利 –《驚濤佈局》

史泰龍 –《第一滴血：終極血戰》

尊特拉華達 – 《The Fanatic》、《Trading Paint》

最差女主角

Hilary Duff –《The Haunting of Sharon Tate》

安妮夏菲維 –《圓美大盜》、《驚濤佈局》

Francesca Hayward –《CATS》

Tyler Perry –《A Madea Family Funeral》

Rebel Wilson –《圓美大盜》

最差男配角

James Corden –《CATS》

Tyler Perry –《A Madea Family Funeral》

Tyler Perry –《A Madea Family Funeral》

薛夫洛根 –《Zeroville》

布斯韋利士–《異能仨》

最差女配角

謝茜嘉積絲婷 –《變種特攻：黑鳳凰》

Cassi Davis –《A Madea Family Funeral》

茱迪丹慈 –《CATS》

Fenessa Pineda –《第一滴血：終極血戰》

Rebel Wilson –《CATS》

最差銀幕組合

任何半人半貓組合 –《CATS》

Jason Derulo與他的電腦特效縮小下體 –《CATS》

Tyler Perry與Tyler Perry或Tyler Perry) –《A Madea Family Funeral》

史泰龍與他的無力憤怒 –《第一滴血：終極血戰》

尊特拉華達與任何接拍劇本

最差前傳、翻拍、抄襲或續集

《變種特攻：黑鳳凰》

《哥斯拉II：王者巨獸》

《天魔特攻：血后的崛起》

《A Madea Family Funeral》

《第一滴血：終極血戰》

最差劇本

《CATS》

《The Haunting of Sharon Tate》

《天魔特攻：血后的崛起》

《A Madea Family Funeral》

《第一滴血：終極血戰》

金草莓得獎者翻身獎

珍妮花露柏絲 –《豔舞大盜》

愛迪梅菲 –《Dolemite Is My Name》

奇洛李維斯 –《殺神John Wick 3 -》、《反斗奇兵4》

阿當桑迪拿 –《未成大器》

韋史密夫 –《阿拉丁》

莽顧人命及公眾財產獎

《Dragged Across Concrete》

《The Haunting of Sharon Tate》

《天魔特攻：血后的崛起》

《JOKER小丑》

《第一滴血：終極血戰》