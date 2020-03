《第40屆金草莓頒獎禮》原訂上周末舉行,礙於新冠肺炎(又名武漢肺炎)在美國爆發,大會決定取消實體頒獎禮,並於今日早上公佈得獎名單。獲9項提名的《CATS》,最終拿下最差電影、最差導演、最差男、女配角、最差劇本及最差銀幕組合共6個獎,成為2019年的「大輸家」

史泰龍係金草莓常客,《第一滴血:終極血戰》都不能倖免。(電影劇照)

而最差男、女主角分別落入《The Fanatic》、《Trading Paint》的尊特拉華達(John Travolta)及《The Haunting of Sharon Tate》的Hilary Duff手上。動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)的《第一滴血:終極血戰》(Rambo: Last Blood)就奪得「最差前傳、翻拍、抄襲或續集獎」及「莽顧人命及公眾財產獎」。而愛迪梅菲(Eddie Murphy)就憑《Dolemite Is My Name》獲得「金草莓得獎者翻身獎」,成功洗底。