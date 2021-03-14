梅小惠與曾偉權戀愛13年只記得他的好：第一日已經想同佢結婚

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-14 14:00

闊別螢幕多年的梅小惠近日到香港電台《舊日的足跡》接受車淑梅訪問，談起曾志偉回巢無綫擔任副總經理，掀起一股回巢熱，網民更選出十大最想見的回巢藝人，其中包括阮兆祥、金剛、謝天華、毛舜筠和梅小惠等。小惠更得悉自己在榜中排行第八：「我咁清楚因為周邊朋友同家人話畀我聽，叫我快啲出返嚟做，不過我都覺得電視台唔應該只有受尊重嘅藝人帶住年輕人，而冇咗40至60歲嘅中層，其實嗰啲人選大有人在，年長嘅藝人唔使咁吃力，所有電視台都應該百花齊放。 」

香港電台《舊日的足跡》節目主持車淑梅與梅小惠合照。

至於梅小惠有否收到曾志偉的回巢Love call，她說：「總之大家係好朋友，知道理念係乜嘢，有需要幫手嘅話，一定一呼百應，好似節目《雙祥見》一樣，覺得我係管家妹，可以做統籌，我就做啦。」梅小惠又指相信曾志偉：「因為佢叫志偉又姓曾，『真智慧』呀！佢教過我好多，何麗全都一樣，佢不屈不撓 、有大愛精神，邊個都會幫，喺高位亦不亢不卑。佢哋年紀都唔算輕，依然喺市場上舉足輕重，就好似我家姐梅小青60幾歲仲有人邀請佢歸隊工作，我希望做到咁樣！王祖藍更勁，佢行快我哋好多步，好有想法同堅持，唔好大驚小怪點解香港有咁多幕前人出現做高層，世界各地都一樣，好似特朗普做過主持人都可以做總統！」

談及舊友，近日無綫深夜重播梅小惠曾參演的電視劇《他來自江湖》，她卻心疼不已：「我寧願唔重播，我情願要返達哥吳孟達！之前每朝7點都會收到達哥早晨嘅微訊，鬧鐘未響㗎，一年左右大家訊息都停咗，最後一次喺舊年10月，之後就冇晒訊息，未知係咪因為佢身體唔舒服。」

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談起去年末梅小惠的舊愛曾偉權因肺癌離世，二人曾戀愛13年，在分手後梅小惠更一直單身至今，她淡然地說只會記得對方的好：「我21歲見到筍嘢曾偉權就飛身過去，佢又高大又靚仔，第一日已經想同佢結婚，佢冇求過婚，因為我哋已經喺埋一齊，大家最後一次見係喺爸爸喪禮，我主動多謝佢……」對於昔日往事梅小惠坦言已經放下：「我冇乜嘢，我只會記得佢保護我，佢係好演員，曾教導我，又會車出車入，我想食腸仔包佢又周圍去搵畀我，呢啲就係美好嘅回憶！ 」

「以前覺得結婚生仔係必須，但後來發現原來仲可以有好多生活。」梅小惠認為有能力令自己生活舒適且有質素已經是羸家。（陳順禎攝）

梅小惠於節目內剖白感情事，被問及阮兆祥在她心碎時搬到她家隔籬居住，有否想過跟他發展？梅小惠表示：「大家唔知，其實祥仔當時都失戀，咪一齊相依為命囉，不過佢真係好錫我。我再次澄清佢係單身嘅，有興趣可以致電營業部徐小姐，哈哈！」梅小惠又相信緣份終會到來：「我相信上天會畀一個更好嘅人我！有機會我都想結婚，但係而家已經係家庭主婦，我一個人住都要煮飯洗碗，不過係一個未結婚、就快55歲嘅家庭主婦！哈哈！」